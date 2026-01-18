Un week-end de comptage des oiseaux de jardin pour aider la LPO

Une nouvelle fois, les habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont invités à compter les oiseaux de la région les 24 et 25 janvier 2026 lors du week-end national de comptage des oiseaux des jardins organisé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le Muséum national d’histoire naturelle.

Quelles seront les espèces présentes dans les jardins cette année ? Petits ou grands, novices ou expérimentés, à la ville ou à la campagne, "tout le monde est invité à prendre part à cette nouvelle édition du grand comptage des oiseaux des jardins", précise la LPO dans son communiqué.

L'année dernière, à la même période, 1393 personnes avaient participé au comptage de janvier en Bourgogne-Franche-Comté. En 2026, la LPO espère atteindre les 1.500 participants !

Pour participer au comptage, la LPO rappelle qu’ "il n’est pas nécessaire d'être un expert en ornithologie", il suffit "d'avoir un peu de temps, d'aimer regarder ce qu'il se passe dans son jardin ou dans un parc et de savoir compter".

Quelques conseils

Choisissez un jour d’observation : samedi 24 ou dimanche 25 janvier, et un créneau d'une heure. Le créneau horaire d'observation est libre, mais durant la période hivernale, la LPO recommande de privilégier la fin de matinée ou le début d’après-midi, « lorsque les températures sont un peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs ».

Trouvez un lieu d'observation : un jardin ou un balcon, à la ville ou en campagne. Un parc public peut également servir de lieu d'observation :

Comptez et notez durant 1 heure tous les oiseaux qui se posent sur votre site. Afin de ne pas compter 2 fois le même oiseau, notez le nombre maximal d'individus observés en même temps pour chaque espèce. Une fiche de comptage imprimable est disponible en ligne pour vous aider.

Transmettez ensuite vos données sur le site https: www.oiseauxdesjardins.fr/

N'hésitez pas à partager la photo de votre poste d'observation le jour J, sur Instagram ou Facebook, avec le hashtag #LPOBFC ou en identifiant la @lpo_bfc!

Pour vous aider :

Pour faciliter l’identification des espèces : https://bit.ly/fiches-especes

Pour limiter les confusions entre espèces : https://bit.ly/fiches-confusions

Si malgré cela vous rencontrez un problème pour l’identification d’un oiseau, envoyez une photo à l'adresse de l'Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr). La LPO vous aidera à l'identifier afin de pouvoir l'ajouter à la liste des espèces observées ce week-end.

Ce week-end d’observation "est bien plus qu’un simple loisir", rappelle la LPO, c’est "une occasion unique de contribuer à la science depuis chez vous". Les données récoltées lors de ces deux journées aident la LPO à mieux comprendre les raisons qui amènent les oiseaux à fréquenter nos jardins et lui permettent de suivre les tendances de population de ces espèces en période hivernale.