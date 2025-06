Une appli mobile jurassienne pour suivre l’évolution de son potager au fil des mois

Après la plateforme Oly permettant de vendre des fruits et légumes entre particulier, les trois Jurassiens originaires de Dole Théo Reffay, Adrien Berthenet et Rémi Vandell ont lancé en mai 2025, une application nommée Oly Garden visant à faciliter la vie de toutes celles et ceux qui souhaitent cultiver un potager. L’application est disponible gratuitement et dès à présent sous iOS et Android.

Oly Garden est une application qui permet de guider l’utilisateur afin d’agencer son potager intelligemment mais également de suivre l’évolution de ses plantations dans le temps, de prévoir ses récoltes grâce à des outils simples et intuitifs et enfin de fournir d’indiquer les économies réalisées.

Parmi les principales fonctionnalités on retrouve ainsi :

la planification du potager qui permet de créer un plan clair et immersif des cultures en fonction des saisons.

un suivi personnalisé permettant de suivre l’évolution plant par plant mois après mois et d’anticiper les récoltes.

des données interlligentes capables de livrer des statistiques utiles sur son potager afin d’estimer ses rendements, les économies réalisées ou encore les coûts.

La plateforme permet une visualisation en un coup d’oeil de son potager et de son organisation. Des calendriers tels que les "mois de plantation" et "mois des semis" sont accessibles pour guider informer l’utilisateur sur la saisonnalité. L’application donne à voir un rendu des économies réalisées, des surfaces cultivées et du rendement du potager. D’autres conseils sont également indiqués comme des indications sur l’arrosage en fonction des produits concernés.

Parmi les autres avantages, l’application est intuitive et permet de concevoir un potager sur-mesure. Aucune création de compte n’est également nécessaire pour utiliser l’application.

En lien avec "Oly" qui permet de revendre son surplus à des particuliers

Connecter avec le site "Oly Local", l’application permet un accès direct avec le réseau de consommation local entre les particuliers et professionnels. Il est ainsi possible de se procurer facilement des plants de fruits et légumes ou même de fleurs et enfin d’écouler le surplus de sa production potagère.

L’application est gratuite mais un abonnement premium à 2,99€/ mois ou 29,99€/an permet un accès aux données du potager, la suppression de la publicité et la possibilité de créer plusieurs potagers.

