Trois dolois créent une nouvelle plateforme pour vendre et acheter des fruits et légumes… sans être un professionnel

Après deux années de travail, Oly a vu le jour ce mois de septembre 2022 dans le paysage franc-comtois. Il s’agit d’une plateforme créée par trois jeunes dolois, Rémi Vandelle, Théo Reffay et Adrien Berthenet, permettant de vendre et d’acheter des fruits, des légumes et des produits travaillés sans pour autant être primeur ou épicier.

Ouvert à tous, cette plateforme a pour but de permettre à chacun de gagner un peu d’argent et/ou d’arrondir ses fins de mois avec sa production personnelle de fruits et de légumes et locale. Oly encourage ainsi à éviter le gaspillage et veut avoir "un impact bénéfique sur le territoire", nous précisent les trois fondateurs.

Si les particuliers peuvent utiliser la plateforme Oly, les professionnels aussi. "Ils pourront se servir de la plateforme, afin de toucher davantage de clients, avoir une vitrine supplémentaire, être recensé et surtout donner la possibilité à plus de personnes de consommer local", soulignent Rémi Vandelle, Théo Reffay et Adrien Berthenet. "Aujourd’hui, les producteurs ne sont malheureusement pas rémunérés à la juste valeur de leur production. Nous avons donc construit Oly sur un système qui rémunère les producteurs aux prix qu’ils ont choisis. Le système est très simple : un producteur met en vente sur le site 1 kg de tomate à 2 euros, il recevra donc 2 euros pour chaque kilo vendu. Le service est payé par le consommateur."

Est-ce que la loi permet de vendre sa production personnelle de fruits et légumes ?

On peut se poser la question de la légalité de ce type de vente... La loi autorise à proposer à la vente sa production de fruits et légumes si elle provient d’un terrain attenant à sa résidence principale, d’une superficie maximale cultivée de 500 m2, sans imposition, ni TVA.