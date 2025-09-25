Une journée de sensibilisation aux troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale à Besançon

Un séminaire ainsi que des ateliers et conférences seront organisés tout au long de la journée du 3 octobre 2025. Il est encore possible de s’inscrire.

Une grande journée de sensibilisation aux TSAF (troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale) est organisée à Besançon le vendredi 3 octobre pour les professionnels de la santé, médico-sociale, EN, Police, Justice, ASE, handicap.

Au programme ?

Séminaire et ateliers par métiers, 8h30-12h au centre Pierre-Mendès France, 3 rue Beauregard

Conférence et buffet, 19h-21h30 à la polyclinique de Franche-Comté

Pour s'inscrire : (gratuit, il reste des places)

Infos +

Cet événement a été proposé par l’association nationale Vivre avec le SAF, qui a une antenne en Bourgogne Franche-Comté. Les partenaires locaux ont permis que cette journée soit organisée : le CPTS Capacités Grand Besançon, le CHU de Besançon, le centre ressources TSA, la polyclinique de Franche-Comté ELSAN, l’association UDAF (union départementale des associations familiales) et EFA (enfance et famille d’adoption).