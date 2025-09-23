Une journée sur l’intelligence artificielle dédiée aux petites et moyennes entreprises

La chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté organise le 10 octobre 2025 de 8h30 à 17h30 à Besançon, une journée dédiée à l’intelligence artificielle baptisée "IA Day pro" à destination des chefs d’entreprises de TPE/PME de la région.

Forte d’une première édition à Dijon en octobre 2024 qui avait réuni plus de 100 dirigeants de TPE-PME de Bourgogne Franche-Comté, la CMA BFC organise la deuxième édition de l’événement IA Day Pro à la CMA de Besançon. Spécialement dédiée aux petites et moyennes entreprises, cette journée a pour objectif de montrer comment l'intelligence artificielle peut devenir un levier de performance et de croissance.

Les participants pourront ainsi assister à des conférences animées par des experts, qui partageront des exemples d’utilisation de l’IA pour optimiser la gestion, la communication et le développement commercial. Des ateliers pratiques permettront également de découvrir et de s'initier à des outils tels que ChatGPT, DALL-E, et Canva.

L'événement est gratuit et d’après les organisateurs, il offrira également "des opportunités de networking pour favoriser les collaborations entre entreprises, artisans et partenaires régionaux". Soit l’occasion pour les entrepreneurs de s’informer, se former et développer leur réseau.

Tous les chefs d'entreprise de TPE/PME de la région sont ainsi invités à se rendre le vendredi 10 octobre à la CMA de Besançon pour assister à l’IA Day pro. Les inscriptions s'effectuent en ligne.