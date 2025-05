Une nouvelle antenne du Frac bientôt en Haute-Saône

Ce nouveau lieu, dédié à l’art contemporain, prend place au sein de la Villa Lamugnière, une demeure de caractère située au cœur d’un parc arboré et classé. "Cette antenne, viendra compléter les nombreux dispositifs du Frac en matière de diffusion de sa collection sur le territoire. Elle offrira aux publics éloignés des grands pôles culturels l’occasion d’une fréquentation des œuvres, non plus rare ou ponctuelle mais régulière, leur permettant de se familiariser avec la création visuelle contemporaine et de développer une appétence pour l’art dans la durée", explique le Frac Franche-Comté.

Des œuvres, des conférences, des rencontres…

Au sein de cet espace, une sélection d'œuvres de la collection du Frac sera à découvrir. Et tout au long de l’année, La Villa / Frac-Collection proposera une programmation culturelle variée (conférences, rencontres avec des artistes, etc.), ainsi que le Musée numérique permettant l’exploration interactive des chefs-d’œuvre des musées français et internationaux.

Pour les plus jeunes, un espace offrant des jeux en autonomie et des livres jeunesse autour de l’art a été pensé. Des salles d’ateliers dédiées à la pratique artistique accueilleront régulièrement des séances de création.

À propos du Frac Franche-Comté

Le Frac Franche-Comté a été créé il y a plus de quarante ans par l’État et la Région. Ces deux collectivités le soutiennent depuis. Depuis 2006, la collection du Frac Franche-Comté, qui comporte à ce jour près de 900 œuvres, s’est structurée autour de la question du Temps et de ses corollaires (durée, mouvement, espace, entropie, mémoire…). Elle s’est ouverte, de façon progressive, à des œuvres sonores, performatives, immatérielles ou encore transdisciplinaires.

Infos +