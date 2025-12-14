Une nouvelle caserne de pompiers à Blamont

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La première pierre du centre d’incendie et de secours du Plateau de Blamont a été posée le 21 mars 2024. Un peu moins de deux ans plus tard, les sapeurs-pompiers du centre prenaient possession des locaux. Ils ont été inaugurés le 10 décembre 2025.

C’était un déménagement attendu, qui leur permet désormais de disposer d'une caserne fonctionnelle pour effectuer leurs interventions.

D’une surface de 216 m², cette caserne a été réalisée en appliquant des principes écoresponsables (économe en énergie, panneaux solaires, gestion optimisée de l’eau…). La construction a été faite sur un plateau acquis par la commune de Blamont et cédé au SDIS pour l’euro symbolique.

Le centre d’incendie et de secours Plateau de Blamont compte actuellement 32 sapeur-spompiers volontaires dans ses rangs et est dirigé par le Lieutenant Fabrice Rouiller.

Au total, les sapeurs-pompiers de Blamont réalisent plus de 100 interventions par an, sur les communes de Blamont, Pierrefontaine les Blamont, Roches les Blamont, Villars-les Blamont.

Le centre d’incendie et de secours Plateau de Blamont dispose de 3 véhicules : un véhicule de liaison utilitaire (VLU) , un véhicule Première intervention (VPI), un véhicule tout usage (VTU).