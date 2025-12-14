Dimanche 14 Décembre 2025
Blamont
Vie locale

Une nouvelle caserne de pompiers à Blamont

Publié le 14/12/2025 - 08:30
Mis à jour le 11/12/2025 - 15:23

La première pierre du centre d’incendie et de secours du Plateau de Blamont a été posée le 21 mars 2024. Un peu moins de deux ans plus tard, les sapeurs-pompiers du centre prenaient possession des locaux. Ils ont été inaugurés le 10 décembre 2025.

© Élodie R.
© Élodie R.

C’était un déménagement attendu, qui leur permet désormais de disposer d'une caserne fonctionnelle pour effectuer leurs interventions.

D’une surface de 216 m², cette caserne a été réalisée en appliquant des principes écoresponsables (économe en énergie, panneaux solaires, gestion optimisée de l’eau…). La construction a été faite sur un plateau acquis par la commune de Blamont et cédé au SDIS pour l’euro symbolique.

Le centre d’incendie et de secours Plateau de Blamont compte actuellement 32 sapeur-spompiers volontaires dans ses rangs et est dirigé par le Lieutenant Fabrice Rouiller.

Au total, les sapeurs-pompiers de Blamont réalisent plus de 100 interventions par an, sur les communes de Blamont, Pierrefontaine les Blamont, Roches les Blamont, Villars-les Blamont.

Le centre d’incendie et de secours Plateau de Blamont dispose de 3 véhicules : un véhicule de liaison utilitaire (VLU) , un véhicule Première intervention (VPI), un véhicule tout usage (VTU).

Publié le 14 décembre à 08h30 par Hélène L.
Pontarlier
Société Vie locale

Dermatose : manifestation devant l’ancienne permanence parlementaire d’Annie Genevard à Pontarlier

Environ 70 agriculteurs ont manifesté samedi 13 décembre 2025 devant l'ancienne permanence parlementaire de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à Pontarlier, dans le Doubs, pour dénoncer l'abattage total de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a constaté un journaliste de l'AFP.

agriculteurs annie genevard dermatose bovine
Publié le 13 décembre à 17h48 par Hélène L.
Besançon
Economie Vie locale

La Valise RTL débarque à Besançon : “un grand trésor de Noël” pour redynamiser le centre-ville

RTL, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Besançon et l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon (OCAB) lancera, lundi 15 décembre 2025, une chasse au trésor nationale au cœur de la cité bisontine. Une valise remplie de cadeaux, mettant à l’honneur les commerçants locaux, y est soigneusement dissimulée.

cadeaux noël 2025 ocab office de tourisme besancon office du commerce et de l'artisanat valise rtl
Publié le 12 décembre à 12h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Politique Vie locale

Grand Besançon Métropole arrête son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal : que prévoit-il ?

Après 5 ans de travail, Grand Besançon Métropole (GBM) a présenté et arrêté son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’issue de plusieurs années de diagnostic, de concertation et de travail avec les 68 communes du territoire. L’ensemble du dossier, désormais finalisé, doit entrer dans la phase d’enquête publique. Avant cela, il sera soumis au vote du conseil communautaire de GBM jeudi 11 décembre 2025.

aurélien laroppe Grand Besançon Métropole logement PLUi urbanisme
Publié le 11 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

Règlement local de publicité : après l’enquête publique, les afficheurs bisontins redoutent un couperet

VIDÉO • L’enquête publique sur le futur Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du Grand Besançon Métropole (GBM) s’est achevée le 3 octobre 2025, avant la remise, le 30 octobre, d’un rapport assorti de cinq recommandations. Le texte doit désormais être soumis au vote communautaire jeudi 11 décembre 2025, étape décisive pour l’ensemble des acteurs de la publicité extérieure du territoire. Les entreprises locales, dont Médiavenue, expriment une forte inquiétude quant aux conséquences économiques du futur règlement.

afcm environnement Grand Besançon Métropole jean-pierre lejong mediavenue publicité reglement local de publicite intercommunal rlpi
Publié le 11 décembre à 08h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Grand Besançon Métropole : vers la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône 2026-2030… C’est quoi ?

VIDÉO • Les collectivités partenaires s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la valorisation touristique de la vallée du Doubs. Il sera proposé en conseil communuataire de Grand Besançon Métropole (GBM) jeudi 11 décembre 2025, d'autoriser la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône (CRR) 2026-2030 entre les 8 EPCI* partenaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Voies navigables de France. Cette décision marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2020. Selon Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge du Tourisme, cette signature “va permettre de passer à présent à la mise en œuvre du plan d’actions”.

benoît vuillemin slow tourisme tourisme
Publié le 10 décembre à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Vie locale

Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur “soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille”

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

dermatose bovine
Publié le 8 décembre à 15h35 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Vie locale

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté “satisfaits” mais “vigilants” face aux réponses de la Région

Dans une lettre en date du 26 novembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiétaient du manque de réponse de la Région et notamment sur le versement de l’aide aux investissements. Ce 5 décembre 2025, ils se disent "satisfaits" mais "vigilants".

jeunes agriculteurs region bourgogne franche-comte
Publié le 5 décembre à 17h05 par Hélène L.
Besançon
Société Vie locale

À Besançon, Chloé M. amène le Slam et libère la parole dans les résidences autonomie

VIDEO • À notre arrivée à la salle d’animations de la résidence des Lilas dans le quartier de Palente à Besançon, une dizaine de résidents étaient déjà installés pour l’atelier "Slam" proposé par Chloé M. depuis le mois de septembre 2025. Une animation engagée dans la continuité des actions du CCAS de Besançon. Nous avons assisté à un atelier…

ccas besancon Chloé M. la ville de besancon résidence autonomie slam
Publié le 4 décembre à 18h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Economie Vie locale

Doubs Tourisme relance son Calendrier de l’Avent digital

Pour la troisième année consécutive, Doubs Tourisme propose à ses abonnés un Calendrier de l’Avent digital, diffusé sur son site doubs.travel ainsi que sur ses réseaux sociaux. L’opération, qui se déroule du 1er au 25 décembre, permet aux habitants et aux amoureux du territoire de remporter chaque jour un cadeau exclusif parmi des produits du terroir, des visites de sites emblématiques ou encore des nuitées dans des hébergements locaux.

calendrier de l'avent doubs tourisme loisirs tourisme vacances
Publié le 30 novembre à 09h00 par Alexane

