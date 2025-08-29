Une nouvelle fresque à venir dans le quartier Palente-Orchamps à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Ville de Besançon accueillera dès le mois de septembre 2025 une nouvelle fresque murale dans le quartier Palente-Orchamps, sur le thème de l’histoire "Timex-Kelton". Après les fresques consacrées aux LIP (2023) et à la Rhodiacéta (2024), cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de mettre en valeur l’histoire ouvrière bisontine à travers l’art mural.

Intitulée "Le murmure des forces", cette œuvre rend hommage au mouvement social des usines Timex-Kelton dans les années 1970-80. Portée par l’association Muralistes associés, elle prendra

place au 10 rue Maurice Ravel (façade côté place Olof Palme), en plein cœur d’un quartier directement concerné par la mémoire ouvrière.

La fresque réunit deux artistes aux univers complémentaires :

Vincent Small, artiste visuel bisontin, propose une approche abstraite, jouant sur les couleurs, la transparence et la superposition pour créer une expérience immersive.

KMG, muraliste écossaise venue de Dundee, adopte un style narratif et figuratif, nourri par le dialogue avec les habitants, pour révéler les histoires sociales et culturelles des lieux.

Cette collaboration symbolise également le lien entre Besançon et Dundee, deux villes autrefois connectées par l’activité industrielle de Timex-Kelton".

"Ensemble, les artistes célèbrent la solidarité ouvrière et les valeurs d’unité, de résistance et de mémoire partagée. Le chantier débutera début septembre et sera ponctué de rencontres, visites et moments d’échange avec les habitants, permettant de découvrir l’œuvre au fil de sa création", précise la Ville de Besançon.

Infos +

Pour suivre le travail des artistes sur Instagram :

@vincent_small_studio

@kmgyeah

