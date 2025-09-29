Une nouvelle fresque du graffeur bisontin Nacle pour dénoncer le conflit Israélo-palestinien

Achevée le 28 septembre 2025, la nouvelle fresque du graffeur Nacle intitulée "Free Gaza" est visible sur le mur d’expression libre de l’avenue Arthur Gaulard de Besançon.

La nouvelle fresque du graffeur bisontin met en scène une jeune fille vêtue d’un keffieh et un jeune garçon habillé d’une chemise rayée évoquant l’uniforme des prisonniers des camps et d’une kippa. Tous les deux tiennent en main une bombe de graffiti laissant à penser qu’ils viennent de taguer l’inscription "Stop the war" disposée derrière eux. Les deux personnages sont entourés de part et d’autre de l’inscription "Free Gaza".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NaCle Lcg Izi (@nacle_one)

L’artiste a publié son oeuvre ce lundi sur ses réseaux sociaux accompagné d’un texte faisant référence à la reconnaissance récente de la France de l’état palestinien et à une situation "qui évolue" mais dont la situation "reste dramatique". Il adresse également "une pensée à tous les civils, hommes, femmes et enfants, de chaque côté, qui sont les vraies victimes de la folie et de l’inhumanité".

Ce n’est pas la première fois que l’artiste s’empare de ce sujet puisqu’en avril 2024, il avait déjà peint une fresque similaire sur le château d’eau du parc de la Rhodiacéta.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NaCle Lcg Izi (@nacle_one)

La fresque est à admirer au mur d'expression libre, avenue Arthur Gaulard à Besançon.