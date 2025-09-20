Une web-série dédiée à la saucisse de Morteau

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le 6e épisode de la web-série sur la saucisse de Morteau "#Morteauttitude" est en ligne ! Après Bruxelles, Besançon, Strasbourg, Paris et Morteau, la web-série #Morteauttitude s’arrête ce mois de septembre 2025 à Lyon, capitale de la gastronomie.

À l’écran, on retrouve le chef Mathieu Pretet (restaurant Le Meranie à Châtillon-le-Duc, Doubs), qui partage une recette avec Benjamin, lyonnais épicurien, son goût pour la saucisse de Morteau.

Lancée en 2020 pour les 10 ans de l’Indication Géographique Protégée, la série #Morteauttitude insuffle depuis cinq ans une bonne dose de convivialité franc-comtoise.

"Chaque vidéo propose un regard chaleureux sur la manière dont la saucisse de Morteau s’invite dans nos vies et rassemble autour de la table. #Morteauttitude : Se dit d’une personne qui savoure la vie et aime partager de bons petits plats", est-il souligné.

À découvrir dans ce 6ème épisode :