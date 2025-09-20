Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
Morteau
Société

Une web-série dédiée à la saucisse de Morteau

Publié le 20/09/2025 - 18:02
Mis à jour le 18/09/2025 - 15:49

Le 6e épisode de la web-série sur la saucisse de Morteau "#Morteauttitude" est en ligne ! Après Bruxelles, Besançon, Strasbourg, Paris et Morteau, la web-série #Morteauttitude s’arrête ce mois de septembre 2025 à Lyon, capitale de la gastronomie.

© DR
© DR

À l’écran, on retrouve le chef Mathieu Pretet (restaurant Le Meranie à Châtillon-le-Duc, Doubs), qui partage une recette avec Benjamin, lyonnais épicurien, son goût pour la saucisse de Morteau.

Lancée en 2020 pour les 10 ans de l’Indication Géographique Protégée, la série #Morteauttitude insuffle depuis cinq ans une bonne dose de convivialité franc-comtoise.

"Chaque vidéo propose un regard chaleureux sur la manière dont la saucisse de Morteau s’invite dans nos vies et rassemble autour de la table. #Morteauttitude Se dit d’une personne qui savoure la vie et aime partager de bons petits plats", est-il souligné.

À découvrir dans ce 6ème épisode :

  • Pourquoi dit-on en Franche-Comté que « les vaches font des cochons » ? Mathieu nous explique !
  • La recette de la Saucisse de Morteau sauce meurette et gaufre de pomme de terre.

gastronomie saucisse de morteau

Publié le 20 septembre à 18h02 par Hélène L.
Société

Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

crédit agricole franche-Comté fondation crédit agricole
Publié le 19 septembre à 09h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

La Bourgogne-Franche-Comté, région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, 295.000 ménages de la région doivent consacrer plus de 9,2 % de leur revenu disponible pour maintenir un confort thermique standard dans leur logement. Cela représente 24 % des ménages, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 17,4 %. ”La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique liée au logement”, souligne le rapport de l’Insee BFC.

argent chauffage énergie étude Insee rénovation energetique vulnérabilité énergétique
Publié le 19 septembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin
Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Société

18 septembre : une mobilisation forte avec 5.500 personnes (CGT) dans les rues ce jeudi à Besançon

Une semaine après la première journée d’action du mouvement "Bloquons tout !", la mobilisation sociale se fait de nouveau sentir ce jeudi 18 septembre partout en France, y compris à Besançon. La journée est marquée par plusieurs actions : des blocages dans des lycées, une manifestation de professionnels de santé et une marche intersyndicale dans le centre-ville.

blocage bloquons tout manifestation pharmacie
Publié le 18 septembre à 16h09 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Festival de black metal néonazi : le préfet du Doubs prononce l’interdiction dans le département

Le préfet du Grand Est a demandé mardi 16 septembre 2025 d'élargir à toute la région, ainsi qu'à la Bourgogne-Franche-Comté, l'interdiction d'un festival de black metal néonazi potentiellement prévu le week-end prochain dans un lieu pas clairement déterminé, et déjà interdit dans la Meuse. Le préfet du Doubs a acté cette décision pour le département ce jeudi 18 septembre 2025. 

concert interdiction musique néonazi préfecture
Publié le 18 septembre à 11h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice Société

Rentrée du TA de Besançon : “La justice administrative est attaquée parfois de manière violente, ce qui interroge sur l’État de droit”

L’audience de rentrée solennelle du tribunal administratif de Besançon s’est tenue ce mardi 16 septembre 2025. Elle a été animée par la présidente Cathy Schmerber, en présence des magistrats, personnels de la juridiction, ainsi que le préfet du Doubs, la maire de Besançon, ainsi que plusieurs élus et représentants des forces de l’ordre et de l’armée.

cathy schmerber tribunal administratif
Publié le 16 septembre à 17h25 par Alexane

