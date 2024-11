Violences faites aux femmes : le programme du 25 novembre à Belfort

À l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, la Ville de Belfort réaffirme son engagement en organisant plusieurs actions de sensibilisation et de prévention. Le 25 novembre, vise à dénoncer les violences faites aux femmes et à rappeler l’importance de la lutte collective contre ce fléau.

”L’information et la prévention sont essentielles afin de faire reculer toutes ces formes de violences.” souligne Claude Joly, conseillère municipale déléguée chargée des droits des femmes.

Au programme :

Ciné-débat : Le 25 novembre à 20 h

Rendez-vous au Kinepolis pour la projection du film Il reste encore demain, un puissant témoignage en faveur de l’espoir et de la résilience. La séance sera suivie d’un débat en présence des associations partenaires, permettant d’aborder le sujet avec des experts et d’échanger autour des solutions et des actions à mener.

Atelier pour les jeunes : Le 27 novembre

Un atelier de prévention du cybersexisme sera proposé aux jeunes de 14 à 17 ans. L’objectif est de sensibiliser les adolescents aux violences en ligne et de leur donner les outils pour lutter contre le cyberharcèlement sexiste.

Victime de violences : contactez Violences Femmes Info, tél. 3919, ou police, tél. 17.