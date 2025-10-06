Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

PUBLI-INFO • Et si vos déchets devenaient une ressource ... Tout au long de l'année, le grand public est invité par le SYBERT à pousser les portes de l'espace pédagogique, 226c rue de Dole à Besançon. Vous découvrirez des solutions simples et accessibles afin de mieux consommer et réduire ses déchets au quotidien.

Un lieu pour comprendre

Conçu comme un lieu convivial et interactif, cet espace propose d’expérimenter et de s’amuser tout en apprenant. Adultes, familles et enfants peuvent ainsi comprendre, par le jeu et la pratique, les enjeux liés au tri, au compostage, au réemploi ou encore à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Un lieu pour apprendre en s’amusant

Cet automne sera rythmé par un programme d’animations gratuites. Ainsi, toute personne intéressée va pouvoir :

Jouer en famille sur les bons gestes de tri ,

Entrer dans les coulisses du centre de tri grâce à une visite immersive unique,

Échapper au gaspillage alimentaire avec un escape-game du Professeur Saveur,

Fabriquer soi-même ses produits ménagers naturels lors d’ateliers pratiques.

Un lieu utile

Ici, chacun peut, avec l’aide d’acteurs locaux, apprendre à réparer autrement son vélo, son ordinateur, ou s’exercer à la couture zéro déchet ou encore à la cuisine anti-gaspi.

Ces rendez-vous sont l’occasion idéale de découvrir des astuces simples pour la maison, de partager un moment convivial en famille et de repartir avec des idées concrètes pour alléger sa poubelle… et son porte-monnaie.

Les activités d’octobre

Des ateliers couture zéro déchet au prêt de couches lavables, en passant par la réussite d’un bon compost (pour ses jardinières ou son jardin), l’espace pédagogique a forcément une activité pour vous.:

Prêt de couches lavables, pratiques écologiques et modernes, le jeudi 9 octobre à 10h

Soirée Quizz, moins de déchets et plus de fun, le jeudi 9 octobre à 18h

Les bons gestes pour réussir mon compost, le mardi 14 octobre à 16h30…

Les ateliers "à faire soi-même, Couture zéro déchet " le samedi 18 octobre à 10h

1h pour découvrir les bons gestes du tri, le jeudi 23 octobre de 12h15 à 13h15+

Enfin, le jeune public sera invité à fabriquer son personnage " halloween " avec la matériauthèque de l’arÊTE, le mardi 28 octobre à 14h

Infos plus

sybert.fr

Espace pédagogique 226c rue de Dole, à Besançon,

Le programme : https://www.sybert.fr/actualites/decouvrez-le-programme-de-lespace-pedagogique-du-sybert/

Gratuit et ouvert à tous (à partir de 8 ans)

Inscription obligatoire sur sybert.fr

Des visites de groupes (associations, écoles, entreprises…) peuvent être organisées sur demande auprès du service Prévention (prevention@sybert.fr)