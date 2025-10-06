Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un lieu pour comprendre
Conçu comme un lieu convivial et interactif, cet espace propose d’expérimenter et de s’amuser tout en apprenant. Adultes, familles et enfants peuvent ainsi comprendre, par le jeu et la pratique, les enjeux liés au tri, au compostage, au réemploi ou encore à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Un lieu pour apprendre en s’amusant
Cet automne sera rythmé par un programme d’animations gratuites. Ainsi, toute personne intéressée va pouvoir :
- Jouer en famille sur les bons gestes de tri,
- Entrer dans les coulisses du centre de tri grâce à une visite immersive unique,
- Échapper au gaspillage alimentaire avec un escape-game du Professeur Saveur,
- Fabriquer soi-même ses produits ménagers naturels lors d’ateliers pratiques.
Un lieu utile
Ici, chacun peut, avec l’aide d’acteurs locaux, apprendre à réparer autrement son vélo, son ordinateur, ou s’exercer à la couture zéro déchet ou encore à la cuisine anti-gaspi.
Ces rendez-vous sont l’occasion idéale de découvrir des astuces simples pour la maison, de partager un moment convivial en famille et de repartir avec des idées concrètes pour alléger sa poubelle… et son porte-monnaie.
Les activités d’octobre
Des ateliers couture zéro déchet au prêt de couches lavables, en passant par la réussite d’un bon compost (pour ses jardinières ou son jardin), l’espace pédagogique a forcément une activité pour vous.:
- Prêt de couches lavables, pratiques écologiques et modernes, le jeudi 9 octobre à 10h
- Soirée Quizz, moins de déchets et plus de fun, le jeudi 9 octobre à 18h
- Les bons gestes pour réussir mon compost, le mardi 14 octobre à 16h30…
- Les ateliers "à faire soi-même, Couture zéro déchet " le samedi 18 octobre à 10h
- 1h pour découvrir les bons gestes du tri, le jeudi 23 octobre de 12h15 à 13h15+
- Enfin, le jeune public sera invité à fabriquer son personnage " halloween " avec la matériauthèque de l’arÊTE, le mardi 28 octobre à 14h
Infos plus
sybert.fr
- Espace pédagogique 226c rue de Dole, à Besançon,
- Le programme : https://www.sybert.fr/actualites/decouvrez-le-programme-de-lespace-pedagogique-du-sybert/
- Gratuit et ouvert à tous (à partir de 8 ans)
- Inscription obligatoire sur sybert.fr
Des visites de groupes (associations, écoles, entreprises…) peuvent être organisées sur demande auprès du service Prévention (prevention@sybert.fr)