Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Société
Publi-Infos

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Publié le 06/10/2025 - 07:00
Mis à jour le 03/10/2025 - 09:14

PUBLI-INFO • Et si vos déchets devenaient une ressource ... Tout au long de l'année, le grand public est invité par le SYBERT à pousser les portes de l'espace pédagogique, 226c rue de Dole à Besançon. Vous découvrirez des solutions simples et accessibles afin de mieux consommer et réduire ses déchets au quotidien.

l'espace pédagogique du SYBERT : c'est ici ! © SYBERT
Ateliers ludiques et animations : l'espace pédagogique du SYBERT © SYBERT
SYBERT : localisation de l'espace pédagogique ©
Les couches lavables du SYBERT © SYBERT
Do-it-yourself à l'espace pédagogique du SYBERT © Google
SYBERT : les déchets, une ressource © SYBERT
1/6 - l'espace pédagogique du SYBERT : c'est ici ! © SYBERT
2/6 - Ateliers ludiques et animations : l'espace pédagogique du SYBERT © SYBERT
3/6 - SYBERT : localisation de l'espace pédagogique ©
4/6 - Les couches lavables du SYBERT © SYBERT
5/6 - Do-it-yourself à l'espace pédagogique du SYBERT © Google
6/6 - SYBERT : les déchets, une ressource © SYBERT

Un lieu pour comprendre

Conçu comme un lieu convivial et interactif, cet espace propose d’expérimenter et de s’amuser tout en apprenant. Adultes, familles et enfants peuvent ainsi comprendre, par le jeu et la pratique, les enjeux liés au tri, au compostage, au réemploi ou encore à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Un lieu pour apprendre en s’amusant

Cet automne sera rythmé par un programme d’animations gratuites. Ainsi, toute personne intéressée va pouvoir :

  • Jouer en famille sur les bons gestes de tri,
  • Entrer dans les coulisses du centre de tri grâce à une visite immersive unique,
  • Échapper au gaspillage alimentaire avec un escape-game du Professeur Saveur,
  • Fabriquer soi-même ses produits ménagers naturels lors d’ateliers pratiques.

Un lieu utile

Ici, chacun peut, avec l’aide d’acteurs locaux, apprendre à réparer autrement son vélo, son ordinateur, ou s’exercer à la couture zéro déchet ou encore à la cuisine anti-gaspi.

Ces rendez-vous sont l’occasion idéale de découvrir des astuces simples pour la maison, de partager un moment convivial en famille et de repartir avec des idées concrètes pour alléger sa poubelle… et son porte-monnaie.

Les activités d’octobre

Des ateliers couture zéro déchet au prêt de couches lavables, en passant par la réussite d’un bon compost (pour ses jardinières ou son jardin), l’espace pédagogique a forcément une activité pour vous.:

  • Prêt de couches lavables, pratiques écologiques et modernes, le jeudi 9 octobre à 10h
  • Soirée Quizz, moins de déchets et plus de fun, le jeudi 9 octobre à 18h
  • Les bons gestes pour réussir mon compost, le mardi 14 octobre à 16h30…
  • Les ateliers "à faire soi-même, Couture zéro déchet " le samedi 18 octobre à 10h
  • 1h pour découvrir les bons gestes du tri, le jeudi 23 octobre de 12h15 à 13h15+
  • Enfin, le jeune public sera invité à fabriquer son personnage " halloween " avec la matériauthèque de l’arÊTE, le mardi 28 octobre à 14h

Infos plus

sybert.fr

Des visites de groupes (associations, écoles, entreprises…) peuvent être organisées sur demande auprès du service Prévention (prevention@sybert.fr)

©

ateliers déchets Do it yourself formation sybert

Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Loisirs Société
Publi-Infos

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !

PUBLI-INFO • Être capable de bien utiliser – et en toute autonomie – un  vélo ne s’improvise pas. Le faire en sécurité, en confiance  et en toute maîtrise du vélo, sans oublier son environnement, ça s’apprend. Et le plus tôt est le mieux. Et c’est là que Rémy rencontre Decathlon…

décathlon stage vélo vélo vélo-enfant
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société
Publi-Infos

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

PUBLI-INFO • Et si vos déchets devenaient une ressource ... Tout au long de l'année, le grand public est invité par le SYBERT à pousser les portes de l'espace pédagogique, 226c rue de Dole à Besançon. Vous découvrirez des solutions simples et accessibles afin de mieux consommer et réduire ses déchets au quotidien.

ateliers déchets Do it yourself formation sybert
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Société

Risotto à la saucisse de Morteau et à la courge

Pour ce week-end des 4 et 5 octobre 2025, on vous propose une recette réconfortante pour plonger pleinement dans l’automne. Au menu de ce samedi donc, un risotto à la saucisse de Morteau et à la courge suggérée par l’association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté (A2M).

la recette du week-end recette saucisse de morteau
Publié le 4 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Société

Fermeture de La Perdrix : vers une concertation pour sauver 40 ans d’histoire nordique…

Le 24 septembre 2025, l’association du Haut Saugeais Blanc a annoncé la fermeture du site nordique de La Perdrix, situé dans la commune du Pays de Montbenoît. Cette décision, qui a suscité une vive émotion sur le territoire, a conduit à l’organisation d’une réunion de concertation par le sous-préfet de Pontarlier, Nicolas Onimus, le vendredi 3 octobre.

fermeture la perdrix prefecture du doubs ski nordique
Publié le 3 octobre à 17h45 par Alexane
Besançon
Economie Société

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

VISITE EN VIDÉO • À l’occasion des 60 ans d’histoire industrielle du site de production de gâteaux et biscuits Lu de Besançon et des 30 ans de Lulu L’Ourson moelleux, le groupe américain Mondelez International a ouvert ses portes aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à la presse locale. Nous avons pu visiter cette usine et connaître toute l’histoire de Lulu…

biscuit laura brandner lu lulu l'ourson mondelez international usine visite
Publié le 3 octobre à 18h29 par Alexane
Besançon
Politique Société

Commissariat de Planoise : Retailleau pas au courant, la maire de Besançon dénonce un abandon de l’État

VIDÉO • Ce jeudi 2 octobre 2025, la maire de Besançon Anne Vignot a dénoncé un abandon de l'État concernant la construction du commissariat de Planoise après avoir reçu un courrier du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau le 25 septembre dernier. Elle a tenu à convier la presse pour faire part de son mécontentement sur le site de ce qui aurait dû être le futur commissariat. 

anne vignot commissariat état planoise ville de besançon
Publié le 2 octobre à 16h05 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

La flottille ”Global Sumud” interceptée en mer par Israël : un rassemblement ce jeudi soir à Besançon

La flottille internationale ”Global Sumud” cherchant à atteindre la bande de Gaza a été interceptée par la marine israélienne dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, ont rapporté plusieurs médias internationaux et les organisateurs de l’opération. À Besançon, un rassemblement est prévu ce jeudi à 18h30 place du 8 Septembre.

flotille gaza guerre israel palestine
Publié le 2 octobre à 15h43 par Alexane
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

arc horloger horlogerie world watch day
Publié le 2 octobre à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Société

L’extension de la base aérienne 116 : un levier économique pour la Haute-Saône

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a publié mardi 30 septembre 2025 une étude consacrée à l’impact économique actuel et futur de la base aérienne 116 de Luxeuil. Celle-ci emploie aujourd’hui plus de 1.000 personnes et devrait voir ses effectifs doubler d’ici 2036 avec l’arrivée de deux escadrons de Rafale.

armée de l'air BA 116 base aérienne démographie économie emploi étude Insee militaire
Publié le 5 octobre à 11h25 par Alexane

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 7.66
nuageux
le 06/10 à 06h00
Vent
1.18 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
94 %
 