”Vos souvenirs d’hiver se cachent ici” : Montagnes du Jura veut continuer de séduire, avec ou sans neige

La marque de destination Montagnes du Jura a dévoilé, le 25 novembre 2025, une nouvelle campagne de communication intitulée "Vos souvenirs d’hiver se cachent ici". Son objectif : rappeler que l’hiver dans le massif se vit pleinement, quelles que soient les conditions d’enneigement, et soutenir l’économie touristique locale dans un contexte de changement climatique.

La campagne repose sur trois priorités clairement définies. Montagnes du Jura souhaite d’abord "rassurer, inspirer : donner envie de vivre l’hiver dans le massif — avec neige ou sans neige". L’accent est mis sur la pluralité des expériences hivernales : ski nordique, descente, randonnées en forêt, bien-être, patrimoine, gastronomie ou encore moments conviviaux. Selon le communiqué, "chaque instant peut devenir un souvenir d’hiver marquant".

Deux autres axes structurent la démarche : fédérer le collectif, en proposant une signature simple et unificatrice, facile à s’approprier par les acteurs du territoire ; et générer du trafic vers le site de la marque et vers les partenaires touristiques (stations, domaines nordiques, hébergeurs…).

Une mobilisation déjà perceptible sur le terrain

Pour amplifier la portée de la campagne, Montagnes du Jura met à disposition un kit de communication prêt à l’emploi comprenant visuels, vidéos et messages adaptés. Ce dispositif vise à permettre à tous les professionnels de relayer facilement la démarche.

Plusieurs acteurs ont déjà adopté la campagne. Dans le Doubs, Métabief et l’Office du Tourisme du Pays du Haut-Doubs, et dans le Jura, Les Rousses, Haut-Jura Saint-Claude et Territoire Haut-Jura. Chacun valorise localement la richesse et la singularité des expériences hivernales proposées sur le massif.

Le collectif comme réponse aux incertitudes climatiques

Le communiqué souligne l’importance de la coopération face aux défis actuels. "Face aux incertitudes climatiques, notre force est le collectif. Cette campagne, en mettant en avant la diversité des expériences – au-delà du ski – est essentielle pour garantir la vitalité économique de nos territoires, quelle que soit la météo."