Vote de confiance : Dominique Voynet veut consulter les habitants lors d’une “semaine de grande écoute”

Comme chaque député de l’Assemblée nationale, Dominique Voynet, députée du Doubs, sera amené à voter lundi 8 septembre 2025 lors du vote de confiance demandé par le Premier ministre. Mais pour cela, la députée souhaite avant tout consulter les habitants de la 2e circonscription du Doubs lors d’une "semaine de grande écoute" du 1et au 5 septembre 2025.

Si elle estime que "le Premier ministre a surpris son monde en décidant de solliciter sur le sujet un vote de confiance des députés", Dominique Voynet entend bien aller voter mais ne le fera pas "sans vous avoir consultés" indique-t-elle dans son communiqué du 28 août 2025. Aussi, "à situation politique exceptionnelle, dispositif exceptionnel !"

Convaincue "que les habitants de la 2ème circonscription sont pleins de ressources et d’idées pour le démontrer", la députée invite ainsi les citoyens à venir "partager librement leur regard sur l’actualité politique, leur avis face aux décisions prises à l’échelle nationale, ainsi que leurs propositions et solutions" du lundi 1er au vendredi 5 septembre.

Pour participer, il suffit au choix :