Vote de confiance : Dominique Voynet veut consulter les habitants lors d’une “semaine de grande écoute”

Si elle estime que "le Premier ministre a surpris son monde en décidant de solliciter sur le sujet un vote de confiance des députés", Dominique Voynet entend bien aller voter mais ne le fera pas "sans vous avoir consultés" indique-t-elle dans son communiqué du 28 août 2025. Aussi, "à situation politique exceptionnelle, dispositif exceptionnel !"
Convaincue "que les habitants de la 2ème circonscription sont pleins de ressources et d’idées pour le démontrer", la députée invite ainsi les citoyens à venir "partager librement leur regard sur l’actualité politique, leur avis face aux décisions prises à l’échelle nationale, ainsi que leurs propositions et solutions" du lundi 1er au vendredi 5 septembre.
Pour participer, il suffit au choix :
- De venir à la permanence au 19 rue Krug à Besançon. L’équipe de la députée y recevra le public tout au long de la semaine, du lundi 1 au vendredi 5 septembre, entre 9h et 18h.
- D’envoyer vos contributions par mail à dominique.voynet@assemblee-nationale.fr ou par courrier à la permanence 19 rue Krug, 25000 Besançon.
- Enregistrer un message vocal ou vidéo au 06 86 07 75 41, y compris via WhatsApp ou Telegram ; ou via les réseaux sociaux de la députée : Facebook @DominiqueVoynet25 et Instagram dominique_voynet
- Laisser votre numéro de téléphone en demandant à être rappelé