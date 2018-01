Accident : un enfant et deux hommes transportés à l'hôpital de Trévenans

Une des voitures a endommagé un poteau "télécom" et un coffret gaz, explique les sapeurs-pompiers. Aucune fuite n'a été constatée. Un enfant de 12 ans et deux hommes de 43 et 72 ans ont été transportés à l'hôpital de Trévenans. Les causes et les circonstances de l'accident sont indéterminées.