Affaire Grégory : Murielle Bolle fait un malaise...

Vers 13H30, la suspecte a quitté la cour d'appel dans une ambulance des pompiers. Arrêtée à son domicile dans les Vosges mercredi, elle avait été entendue par les gendarmes jusqu'à jeudi matin avant son transfert à Dijon.

La présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, Claire Barbier, pourrait mettre en examen, placer sous le statut de témoin assisté ouremettre en liberté celle qui, adolescente, avait livré fin 1984 un témoignage accablant son beau-frère Bernard Laroche, inculpé sans attendre. Sa rétractation éclair avait conduit à la libération, début 1985, de ce dernier, tué peu après par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de Grégory.

Le défèrement de Murielle Bolle intervient moins de deux semaines après la mise en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, un grand-oncle et une grand-tante de l'enfant qui étaient proches de Bernard Laroche, pour enlèvement et séquestration suivie de mort.

