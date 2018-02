BesAC : week-end faste !

Les quarts-temps : 19-16, 23-17, 21-19, 22-24

Non seulement, cette victoire permet à la troupe de Nicolas Faure de se qualifier pour les quarts de finale du Trophée - Coupe de France et pour la première fois de la jeune histoire du club bisontin. Mais ce succès offre, de plus, un point de bonus en championnat. Ce qui prend une saveur toute particulière dans la course à l’accession en Nationale 1 conduite par le BesAC.

Voici donc le BesAC à un point de Feurs, le leader de N2. Sans compter qu’au classement, ce point de bonus donne une avance supérieure (+4) à Gerald Guerrier et à ses coéquipiers sur Montbrison et sur Lyon SO, également vainqueur d’un huitième de finale et qui revient ainsi dans le wagon directement à la poursuite du BesAC.

Voilà donc pour l’essentiel de la vendange effectuée samedi en Champagne par le BesAC. Plutôt pétillant !

Bien sûr, il y a eu ce match contre les Espoirs de Pro A de Chalons-Reims dont le déroulement devient totalement anecdotique, tant seules les conséquences de la victoire sont essentielles.

On peut juste affirmer que ce match, même s’il n’y a que 9 points d’écart à son terme, le BesAC l’a contrôlé avec un break qui a culminé à 17 longueurs (81-64, 35e).

On retiendra aussi que cette partie a permis de constater la progressive montée en régime de Dahbi, ce qui n’est pas sans réjouir l’environnement du club dans la perspective des joutes de fin de saison au cours desquelles vont se jouer l’avenir du BesAC.

Somme toute, c’est encore un excellent week-end vécu par le BesAC qui a vraiment, cette fois, toutes les cartes majeures en mains pour bien finir la saison.

Prochaine étape, samedi prochain 3 mars à Marseille contre le SMUC en championnat, avant l’accueil du voisin Lons, une semaine plus tard, le 10 mars.

Concernant le Trophée-Coupe de France, deux plateaux de quarts et demi finales seront organisés en France sur deux jours.

Selon toute vraisemblance, le BesAC devrait être invité à celui qui se jouera à Prissé-Macon les 31 mars et 1er avril et devrait avoir pour adversaires l’équipe locale, Lyon SO et Kaysersberg. Autant de clubs de N2.

Et pour la petite histoire, sachez que l’équipe qualifiée bénéficiera d’un deuxième point de bonus et aura son ticket pour aller disputer la finale, le vendredi 20 avril à 20h30.... à l’Accor Hotels Arena de Bercy.

Allez BesAC !

Les marqueurs

Espoirs Chalons-Reims : Leboeuf 13, Knezevic 12 (2 X 3 pts), Fereira 10 (1 X 3 pts), Cassier 6, Massoma 2, puis Imahoff 17 (3 X 3 pts), Weber 9 (1 X 3 pts), Girond.

BesAC : Stankovic 14 (4 X 3 pts), Ikuesan 14 (4 X 3 pts), Guerrier 11, Vorotnikovas 10, Martin 1, puis Dahbi 19, John 10 (2 X 3 pts), Régnier 3, Ignakpelila 3,