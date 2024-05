Sports : pour le Racing l’heure est grave, Sochaux a encore envie de bien faire

Football

National : Nîmes - Sochaux, vendredi à 21h

Dans ce match sans enjeux pour les Sochaliens, toujours assurés de jouer en National l’an prochain, le FCSM ira défier Nîmes pour son dernier déplacement de la saison. Toutefois peu satisfaits de leur 8e place classement, les hommes d’Oswald Tanchot ont l’ambition de terminer la saison à la meilleure place possible. Pour cela il faudra obtenir mieux que le nul concédé face à Dijon lors de la dernière journée.

"La semaine dernière on a été sérieux peut-être un peu trop parfois. On n'a pas su mettre de folie. On espère qu’on aura assez de ressources physiques et mentales pour avoir le même sérieux et un peu plus de folie" cette fois face à Nîmes a déclaré Tanchot en conférence d'avant-match. De leur côté, le coach a prévenu que les Nîmois vont vouloir "finir à domicile en beauté" après notamment trois matchs sans défaite.

Les Sochaliens accusent actuellement le coût d’une saison longue et intense "on a eu beaucoup de matchs en moins de semaines que les autres" a rappelé le coach Tanchot à l’issue de la rencontre face à Dijon. Un manque de jus et de fraîcheur physique qui se fait donc d’autant plus ressentir sur ces dernières journées. Pas sûr qu’avec cet ultime déplacement et une rencontre à 21h, les Sochaliens soient au maximum de leurs capacités mais ils auront quoiqu’il en soit une dernière occasion de s’offrir un ultime succès à l’extérieur.

National 2 : Feignies - Racing Besançon, samedi à 18h

13e et bon avant-dernier de leur groupe, le Racing n’a désormais plus le droit à l’erreur ! Si mathématiquement le maintien est encore possible pour les Bisontins, le Racing risque bien de jouer avec la peur au ventre jusqu’à la fin de la saison c’est-à-dire, les deux dernières journées de championnat qu’il reste à disputer.

Les Racingmen sont donc condamnés à devoir remporter leurs deux derniers matchs mais il faudra également compter sur quelques défaites du côté des adversaires directs pour espérer agripper une 9e place au classement synonyme de maintien.

Face à Feignies, 7e et mathématiquement pas encore sauvé non plus, la rencontre s’annonce disputée et les Bisontins vont devoir se montrer efficaces face au but et concernés d’un bout à l’autre de la rencontre pour espérer faire la différence. Dans le cas contraire, la fête des 120 ans du club prévue le 25 mai prochain au Stade Léo Lagrange risquerait bien de ne pas avoir la même saveur.

Handball

LBE : Saint-Amand - ESBF, dimanche à 16h

Avant d’aller défier Metz le 15 mai, les Bisontines se rendront déjà à Saint-Amand ce dimanche.

Les Ententistes restent sur trois victoires d’affilée dont deux consécutives à domicile. Dans le Nord, elles iront tenter de décrocher une nouvelle fois les trois points afin de faire le plein de confiance avant de se rendre chez l’ogre messin trois jours plus tard.

De son côté, Saint-Amand, 10e du classement, reste sur trois défaites consécutives et espère se relancer devant son public.