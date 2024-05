Grand Besançon Métropole recrute des plombier(ère)s - fontainier(ère)s

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute des plombier.ères - fontainier.ères au sein du Département Eau et Assainissement

__________________________

>Missions :

-Assurer les missions générales d’entretien de toute nature sur le réseau d’eau potable, les branchements et le réseau d’eau salée : vérifications, maintenance, renouvellement de compteurs, etc.,

-Poser des conduites en fonte ou en PeHD et des branchements pour les travaux neufs et assurer les travaux nécessaires au bon fonctionnement du réseau,

-Contrôler, surveiller et assurer la maintenance des divers équipements du réseau,

-Réaliser des travaux de terrassement,

-Mettre en œuvre les objectifs Qualité Sécurité Environnement du service.

Profil recherché

>Profil :

-Connaissances de bases en plomberie et en fontainerie (niveau CAP/BEP) ou expérience professionnelle associée à une formation continue

-Connaissance des règles de sécurité au travail

-Notions en hydraulique urbaine et travaux d’entretien, et en lecture de plans

-Autonomie et rigueur

-Bonnes aptitudes physiques

-Sens du travail en équipe

-Permis B exigé, permis E souhaité

>Conditions particulières :

-Participation à l’astreinte

>Recrutement par :

-voie statutaire: aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux,

-contractuelle pour les personnes titulaires d'un diplôme de niveau minimum CAP/BEP. Dans ce cas, un CDD de 3 ans est proposé avec possibilité de reconduction et passage en CDI après 6 ans de contrat,

-intégration directe possible sur le grade d'adjoint technique, selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

Vous pouvez devenir fonctionnaire sans passer de concours. Le recrutement direct sur le grade d'adjoint technique

est possible.

>D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

-Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,

-Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, 35 jours de congés

-Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,

-Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,

-Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,

-remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,

-Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans

votre parcours professionnel.

>Contact :

Patrice PHILIPPE, chargé de gestion RH, service Recrutement GPEC, au 03.81.61.51.98

Maximilien PARISOT, Chef du Service Exploitation Réseaux Eau et Assainissement, au 03.81.61.52.00 ou

maximilien.parisot@grandbesancon.fr

Date limite de candidature : 31/12/2024

Les candidatures seront analysées dès leur réception, au fur et à mesure de leur arrivée, et jusqu’au 31 décembre

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)