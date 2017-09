Citiz : les nouveautés des véhicules en autopartage dans la région...

A partir du 3 octobre 2017, les Bisontins et Bisontines pourront avoir un accès direct aux véhicules d'autopartage Citiz de Besançon et Dijon. Cette offre est désormais possible grâce à la fusion de citiz Besançon et Mobigo Autopartage Dijon en "Citiz Bourgogne-Franche-Comté". Les Dijonnais et Dijonnaises seront aussi libres d'utiliser les véhicules de Besançon.