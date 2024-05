Travaux entre Samson et Quingey (RN83) : circulation interdite pour les poids lourds pendant 4 semaines

Dans le cadre de son programme d’amélioration des itinéraires, la DIR EST va mener entre 13 mai et le 7 juin 2024 des travaux de réfection de chaussée avec renouvellement de la couche de roulement de la RN83 entre Samson et Quingey, sur un linéaire de 4,6 km, dans la continuité des travaux réalisés en 2023 entre Rennes-sur-Loue et Samson.

Les travaux consistent ainsi :

en la réfection de la couche de roulement en section courante,

à la reprise de la couche de roulement des bretelles sortantes de l’échangeur RN83 / RD13 / RD15 et à la remise en peinture (signalisation horizontale) à l’identique de l’ensemble du linéaire de chaussée refait.



Le chantier se déroulera en quatre phases successives, couvrant une période globale, hors aléas, de quatre semaines (du 13 mai au 7 juin 2024), avec des modes d’exploitation différents en fonction des caractéristiques géométriques de la voirie (bidirectionnelle, tourne-à-gauche, traversées d’agglomération). L’objectif prioritaire du phasage retenu par la DIR Est est de ”garantir la sécurité des travailleurs et des usagers de la route tout au long du chantier, en s’assurant de la faisabilité technique de l’opération.”

Poids lourds interdits de jour comme de nuit

Durant toute la durée du chantier, la circulation des poids lourds affectés au transport de marchandises en transit sera interdite de jour comme de nuit sur la RN 83 entre Besançon et Poligny (hors chargement ou déchargement dans les départements du Doubs ou du Jura). La liaison entre Besançon et Poligny s’effectuera par les autoroutes A36 et A39.

Durant les quatre nuits du 13 au 17 mai, la RN83 sera fermée et déviée par le réseau local entre Port/Lesney et Quingey. Le trafic de poids lourds qui ne circule pas en transit sera également renvoyé sur A36 et A39 à partir Poligny, Mouchard et Besançon.

Des panneaux d’information seront disposés sur le réseau afin d’informer les usagers de la RN 83 de ces restrictions et itinéraires de déviation.