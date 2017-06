Côte de Fuans : modification du carrefour de la Roche du Prêtre

Les travaux d’aménagement de la côte de Fuans (RD 461) se poursuivent, avec la modification du carrefour entre les RD 461 et RD 41 (carrefour de la Roche du Prêtre). L’ampleur des terrassements à réaliser nécessite la fermeture complète à la circulation sur la zone de chantier.

Une déviation sera mise en place via les communes des Fins – Le Russey – Bonnétage

Ce que gère le département du Doubs

Le Département du Doubs gère 3.800 km de routes. Leur aménagement constitue "un axe fort du Projet C@P25, la sécurité des usagers étant la première des priorités" est-il indiqué. Pour un coût estimé de 3,5 M€, plusieurs kilomètres de virages étroits sont redessinés pour "gagner en confort et en sécurité" et des accotements sont créés sur l’ensemble de l’itinéraire. En 2017, l’entretien et l’amélioration du réseau routier départemental bénéficient d’un budget total de 34 M€ (25 M€ en investissement et 9 M€ en fonctionnement).

Info +