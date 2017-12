ESBF : la gardienne Catherine Gabriel quittera le club à la fin de la saison

Originaire de Montbéliard, Catherine Gabriel, 23 ans, est arrivée dans l’effectif de l’ESBF par le biais de son centre de formation en 2011 et depuis a grandi étape après étape pour finalement intégrer cette année l’effectif de l’équipe de France.

La saison prochaine, elle devrait jouer à Nantes. Si l’ESBF souhaitait renouveler le bail de sa gardienne - championne du monde - pour deux saisons supplémentaires, Catherine Gabriel a décidé de s'envoler vers d'autres horizons. Une décision peu évidente "un vrai crève-cœur" aussi pour la joueuse au moment d’annoncer ce e décision à ses coéquipières. "J’ai vraiment vécu des moments exceptionnels ici. Tout d’abord en tant que pensionnaire du Centre dans lequel j’ai pu beaucoup apprendre. Si aujourd’hui j’ai la joie d’être championne du monde c’est en partie grâce à l’ESBF et son Centre qui m’ont beaucoup appris et permis de devenir la joueuse que je suis maintenant" a indiqué Catherine Gabriel dans un communiqué. La joueuse a tenu à remercier les supporteurs, bénévoles, dirigeants, les différents staffs et joueuses qui font et ont fait ce club durant ces sept années. "Il est maintenant l’heure pour moi de découvrir un nouveau club, de nouvelles méthodes de travail pour con nuer ma progression"

Didier Weber, le président de l’ESBF, se dit fier du chemin de la joueuse. "C’est évident que nous aurions préféré que Catherine Gabriel reste avec nous encore un petit peu mais (…) nous n’oublions pas que Catherine représente l’ADN de l’ESBF basé sur la formation des talents locaux"