Incendie dans une pizzeria à Pontarlier

Un début d'incendie s'est déclaré, ce jeudi, dans une pizzeria au 10 rue Joseph Pillot à Pontarlier. Aucune victime n'est à déplorer à cette heure. Une inspection des lieux est en cours.

Plus d'informations dans la journée...

Mise à jour ce jeudi 15 avril 2017 à 17h 22 : Le bar de la pizzeria a pris feu et a été éteint avec l'aide d'une lance à incendie. Six appartements de dix occupants ont été évacués. Deux employés de la pizzeria sont au chômage technique et le salon accolé à la pizzeria a dû cessé son activité pour la journée.

Aucun relogement n'a été nécessaire. Aucune victime n'est à déplorer.