Interpellation des auteurs d’un vol en bande organisée

Les faits remontent au 7 et 8 décembre 2016 à la Mouille sur la commune des Hauts-de-Bienne (39). L'un des quatre individus, auteurs présumés d'un vol en bande organisée avec arme, avait été tué par sa victime en état de légitime défense.

Au terme de cinq mois d'investigations minutieuses conduites sous l'autorité d'un juge d'instruction du pôle criminel de Besançon par un groupe de travail constitué de six enquêteurs de la section de recherches et du groupement du Jura, deux des trois complices du malfaiteur décédé ont été identifiés.

Placés en garde à vue et confondus par les éléments rassemblés au cours de l'enquête, ils ont confirmé leur implication et l'identité de leur comparse. Ce dernier a été convoqué et s'est présenté le 3 mai 2017 à la gendarmerie de Saint-Vit où il a immédiatement été placé en garde à vue.

À l'issue des auditions circonstanciées, les mis en cause ont été présentés au magistrat instructeur qui va les mettre en examen pour vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs. Compte tenu des éléments réunis à leur encontre et de leurs antécédents, ils ont été placés en détention provisoire.