Un bâtiment dévoré par les flammes à Besançon

Les images sont impressionnantes. La fumée noire est perceptible depuis de nombreux quartiers bisontins. Pour une raison qui reste à déterminer, le feu s’est déclaré dans un bâtiment situé en face du lycée Ledoux à Temis.

D’importants moyens ont été mis en place par les sapeurs-pompiers.

À l’arrivée des secours sur les lieux, la structure était totalement embrasée.

La mise en œuvre de six lances dont deux sur échelles aériennes et quatre lances de plain-pied a permis d'empêcher la propagation aux bâtiments voisins (Banque, cabinet notarial et bureaux).