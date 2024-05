La marche militante des fiertés revient le 18 mai dans les rues de Besançon

Lors de cette grande marche, chars, drapeaux et autres pancartes seront de mise pour porter haut les couleurs des fiertés et défendre les droits à l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle et ainsi lutter contre les discriminations et les violences envers les LGBTQIA+. ”Comme toujours, on doit nous sommes des êtres humains comme tout le monde”, souligne Stéphanie Abrbot, présidente de l’association bisontine Nouvel Esprit qui organise l’évènement.

”Aujourd’hui, il faut encore plus revendiquer comme ça a été le cas dimanche dernier à Besançon”, rappelle-t-elle notamment pour ”une transition dépsychiatrisée, libre et gratuite pour les personnes majeures et mineures, l’accès à la PMA pour toutes les personnes trans, l’arrêt des l’utilisation sur les enfants intersexes, pour des moyens massifs pour les services publics afin d’assurer l’accès réel à l’IVG, aux transitions et à la contraception, pour une éducation aux questions de genre et de sexualité prise en charge par les travailleurs et travailleuses de l’éducation, de la santé.”

La marche prendra le départ samedi 18 mai à 14h00 au parc de la Gare d'eau.

Autour de la marche militante du 18 mai, d'autres rendez-vous sont donnés dans plusieurs lieux de Besançon :