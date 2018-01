Le Grand Besançon Doubs Handball va traverser la France pour 3'40'' de jeu

Faire déplacer toute une équipe sur près de 500 km pour rejouer 3'40'' de jeu : forcément ça agace et les dirigeants du GBDH sont en droit de se poser la question du bon sens de la fédération de hand.

Retour en arrière. Nous sommes le 10 novembre 2017 en 8e journée de Pro D2. À domicile, Saint Marcel Vernon l'emporte 29 à 24. Sauf qu'un but imaginaire a été accordé durant un temps mort par l'arbitre à la 56e minute de jeu. Le score passe de 26-22 à 27-22.

Besançon a porté une réclamation qui a été refusée dans un premier temps, mais la ligue nationale de handball lui a finalement donné raison. Résultat : la fédération a décidé de faire rejouer les 220 dernières secondes du match. Non, ce n'est pas une blague.

Le GBDH aurait voulé rejouer le match dans sa totalité

Dans cette affaire de but fantôme, le GBDH dit prendre acte de la la décision du jury d’appel de la FFHB. "Nous les remercions de nous avoir entendu et de nous avoir rendu notre honneur. Car dans cette affaire, certains témoignages et certaines décisions mettaient plus qu’en doute notre parole (...)Il est cependant regrettable, pour la crédibilité de notre championnat, que le règlement nous impose de (re)jouer ce match pour 3’41’’et non dans sa totalité".

Actuellement Besançon en 12e au classement et Vernon en 9e position.