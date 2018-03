Météo du week-end : Il faudra profiter des rayons de soleil ce samedi !

Samedi :



Le soleil sera de la partie ce samedi. Les températures resteront tout de même fraîches le matin. Il fera 6°C à Besançon et Vesoul,



Un banc de brouillard s'installera sur Belfort (5°C ) et Lons-le-Saunier (6°C) pour la matinée.



L'après-midi sera agréable avec 14°C à Besançon, 10°C à Belfort, 12°C à Vesoul, 13°C à Lons-le-Saunier,



Dimanche :



Il faudra profiter de la matinée et des quelques rayons de soleil avant les rares averses l'après-midi. Il fera 12°C à Besançon, Lons-le-Saunier et Vesoul, 10°C à Belfort.





L'après-midi, il fera 9°C à Besançon, Lons-le-Saunier et Vesoul. À Belfort, le soleil persistera, il fera 7°C.