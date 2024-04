« Dessine-moi ta planète » à la Citadelle de Besançon

Une exposition-parcours en 10 étapes

Dès l’entrée de la Citadelle, au sein d’un parc arboré, vous partez au sein d’une salle de classe sous le regard du Petit Prince à la découverte de personnalités incroyables, nées dans notre région, du géologue à l’explorateur, en passant par une hydrologue-chercheuse, sans oublier Antoine de Saint-Exupéry.

Après cette première étape, 9 autres vous attendent, la faune dans toute sa diversité, l’eau, le temps, l’espace…

L’inattendu, comme le beau

Une fois passé le deuxième front de la Citadelle, vous allez tomber nez à nez avec une carlingue d’avion. Est-il prêt à décoller ? Allez savoir. Bien sûr, Saint-Exupéry n’est pas loin, de ses premiers vols jusqu’à sa disparition en mer. Continuez vers un jardin et des roses, les roses de Ravensbrück ou la rose du Petit Prince, puis des bottes de géant. Vous aurez ensuite la surprise de découvrir un cabinet de préciosité avec des collections du Musée d’histoire naturelle avec des univers oniriques, fantastiques et poétiques.

Une exposition, trois partenaires

Pour cet événement exceptionnel, pas moins de trois partenaires ont travaillé et mis à disposition leurs richesses.

Le Muséum d’histoire naturelle, avec ses collections constituant un fond botanique, paléontologique, zoologique, ou encore entomologique, créé dès le XVIII° siècle,

La maison Deyrolle, dont le cabinet de curiosités est unique au monde et dont les planches pédagogiques ornent nombre de nos écoles et cours de « sciences naturelles »,

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) qui perpétue la mémoire de l’aviateur, humaniste et écrivain, notamment, du mondialement connu « Petit Prince ».

Une exposition-parcours pour notre planète

Au-delà des découvertes et des étonnements proposés par cette exposition-parcours, l’objectif poursuivi par la Citadelle de Besançon est de nous permettre de mieux comprendre notre monde, les enjeux actuels et les défis à relever.

2024 à la Citadelle

En complément de cet événement, tout au long de la saison 2024, une programmation permettra à chacune et chacun de poursuivre à son rythme et selon ses sensibilités l’approfondissement des thématiques développées : visites guidées, ateliers, soirées astronomiques et séances de cinéma en plein air.

Infos pratiques