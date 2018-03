Nouvel épisode de pluies verglaçantes vendredi matin : le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort en vigilance Orange

Départements concernés

Ardennes (08), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Doubs (25), Haute-Saône (70) et Territoire-de-Belfort (90).

L'épisode hivernal de ce jeudi 01 mars qui a nécessité une vigilance orange neige/verglas sur la Bourgogne-Franche-Comté et le sud de la Champagne est terminé. Les chutes de neige de ce jeudi matin, puis après-midi, localement suivie de pluies verglaçantes sont en train de disparaître et la soirée sera plus calme.

Evolution prévue

La soirée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi, le temps est sec. Mais une nouvelle perturbation arrive par le sud d'abord en Bourgogne en fin de nuit de jeudi à vendredi. Les précipitations se font d'abord sous forme de pluie sur la Bourgogne.

Mais en se décalant sur le Grand-Est et la Franche-Comté dans la matinée de vendredi, les précipitations se font temporairement sous forme de neige puis de pluies verglaçantes avant que la pluie s'impose. Dans l'après-midi, le risque de pluies verglaçantes se décale progressivement vers le nord de la région Grand-Est, pour s'évacuer hors de nos frontières en soirée.

Les quantités de neige en plaine restent modestes pour la journée de vendredi pour les départements placés en vigilance orange : de l'ordre de 1 à 3cm. Le phénomène à surveiller est le passage en pluies verglaçantes. Ces pluies ne sont pas très intenses mais peuvent durer plusieurs heures voire la journée pour les départements proches des frontières nord.

Conséquences

A compter du vendredi 2 mars 2017, les poids-lourd de plus de 7,5 tonnes ne doivent pas rouler au-dessus de 80 km/h et ne sont pas autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement sur tous les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes) de l’ensemble des départements du Doubs, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, Bas- Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Meurthe et Moselle, Moselle, Meuse, Marne et Ardennes.

La ville de Besançon a mis en place un dispostif spécial avec une patrouille assurée à partir de 2h du matin afin de mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires.

Organisation prévisionnelle (Besançon) :

3h00 à 7h00 : circuits structurants (grands axes, ponts et points hauts)

5h00 à 12h00 : circuits pour la desserte des quartiers

5h30 à 9h30 : 1 engin affecté uniquement sur les boulevards

Moyens humains et matériels prévisionnels : 15 chasse-neige et 70 agents sur le déneigement des voies circulées. 50 engins de petits gabarits et 130 agents mobilisés sur les zones piétonnes, ponts, stations tramway.