Samuel Peltier, nouveau directeur de France 3 Bourgogne Franche-Comté

Samuel Peltier a pris ses fonctions le 4 septembre 2017. Il a commencé sa carrière à Radio France Reims en 1990 et collabore régulièrement à FR3 de 1991 à 1995. Il intègre France Télévisions en 1995 en tant que reporteur-présentateur du 12/13 et du 19/20 de France 3 Champagne-Ardenne.

En 1998, il participe à la création de la chaîne "Régions" en tant que présentateur. Il rejoint la rédaction de Nancy en 2000 pour créer et présenter le 12/14 sur France 3 Lorraine Champagne-Ardenne. Puis en 2003, il anime "ça vous regarde", la nouvelle tranche de 18h40.

En 2004, il devient responsable d'édition à Rouen et assure la présentation du 12/14 sur France 3 Normandie. Il est nommé rédacteur en chef adjoint de France 3 Champagne-Ardenne en 2005. Depuis 2010, il était rédacteur en chef de France 3 Bourgogne.

France 3 Bourgogne-Franche-Comté est l’une des 13 régions qui composent le réseau régional de France 3. Elle s’est redéfinie au sein d’une seule et même direction régionale selon le nouveau maillage administratif national depuis le 1er janvier 2017, avec 2 antennes solidement ancrées dans les territoires, en Bourgogne et en Franche-Comté et 2 rédactions régionales qui poursuivent l’offre quotidienne d’information qui fait de la chaîne une référence (leader toutes chaînes à 19h).

La chaîne propose également à ses téléspectateurs des décrochages régionaux avec des magazines, des documentaires, des émissions spéciales et des prises d’antenne exceptionnelles pour couvrir les événements majeurs de la vie de la région ... France 3 Bourgogne Franche-Comté développe également le numérique avec une présence active sur le web et les réseaux sociaux."

La rentrée 2017-2018 est l'occasion pour la chaine de faire évoluer sa avec de nouveaux rendez-vous : 9h50 Le matin avec Pascal Gervaize, C’est là ! avec Gaëlle Grandon...".

