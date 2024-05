Le bar-restaurant du complexe La Fayette cherche un repreneur

Situé au cœur du parc d'affaire La Fayette et du complexe sportif, ce bar-restaurant présente ''de nombreuses possibilités''. L'objectif est de développer une offre midi et soir, adaptée au rythme des animations et des activités sportives du parc.

''Restaurant qui pourra ouvrir ses portes le midi pour accueillir les employés des entreprises alentour et se consacrer à un public plus en lien avec celui du complexe sportif le soir. Une offre snack complétera les possibilités pendant les séances ouvertes au public de la patinoire. Les clubs pourront avoir des sollicitations « traiteur et réception » sur leurs manifestations et galas'' précise la ville dans son communiqué du vendredi 7 mai 2024.

Infos +

Appel à projet disponible sur : grandbesancon.fr/offres ou par mail à l'adresse suivante : sports@besancon.fr