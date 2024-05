Semaine du bien-être : zoom sur une masseuse bisontine...

Le bien-être au travail prend une part de plus en plus importante au sein des entreprises. Celles-ci cherchent à réduire les risques psychosociaux mais aussi à agir sur la motivation de leurs équipes. Pour y parvenir, les entreprises peuvent faire appel à des professionnels. En vue de la semaine du bien-être en entreprise du 17 au 21 juin 2024, zoom sur une bisontine actrice de cette nouvelle politique d’entreprise avec ses massages assis.

Sabine Boulanger a travaillé plus de 20 ans en tant que comptable dans la fonction publique avant de faire de sa nouvelle passion, son nouveau métier. En 2021, elle créé sa société "Ô Cœur de Soi", en se spécialisant dans le domaine du bien-être et plus particulièrement au travail. Après plusieurs formations en massages et en soins énergétiques, elle propose aux particuliers des services de massages sur table ou des séances de Reiki. Elle s’adresse aussi aux entreprises et collectivités en proposant des séances de massage Amma assis.

Méthode Amma : le massage " idéal en entreprise "

C’est à l’aide d’une chaise conçue spécialement pour la pratique de ces massages assis que la masseuse peut les réaliser directement sur le lieu de travail. " Cette méthode rapide et efficace permet de soulager les tensions musculaires liées au stress quotidien et aux postures de travail ", nous dit Sabine Boulanger. Formée par la seule école en France en lien avec le créateur de ce massage, elle insiste sur le respect de cette méthode créée uniquement pour le monde du travail.

Selon une étude du cabinet français Alorem, les massages Amma assis ont "un effet positif sur la qualité de vie au travail et sont rentables au niveau financier pour l’entreprise."

