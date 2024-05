Le programme de la Foire comtoise lundi 6 mai 2024

Le Royaume-Uni s’invite à la Foire

Cette année, la Foire comtoise transporte ses visiteurs en direction du Royaume-Uni pour vivre une évasion britannique. Afin d’être ancré totalement dans l’atmosphère de ces pays, un village celtique construit dans l’enceinte du Palais des Congrès, Hall E prendra place sur toute la durée de l’évènement.

Paysages du Connemara (lieux du tournage de Game of Thrones)

Produits traditionnels celtiques

Pub traditionnel irlandais

Rétrospective de l’histoire du Titanic

Parcourir l’Irlande du Nord avec une exposition photos, mise en place par le photographe Spag.

Palais des Congrès, Hall E

Tous les jours

Découvrir les musiques traditionnelles britanniques

Tous les jours les Lost of Spoon, duo spécialisé dans la musique celte joueront sur la scène du village.

Palais des Congrès, Hall E

Le spectacle « What Else United Kingdom”

Ce spectacle propose un voyage à travers la musique et une aventure pleine d’émotions au rythme des diverses facettes du pays.

Représentations à 11h30, 15h et 17h

Salle de spectacles (Hall B2)

La traditionnelle fête foraine

Pour les amateurs de sensations fortes, à ne pas manquer : la fête foraine, composée d’attractions emblématiques et de trois nouveaux manèges. L’Amnesia, un manège dont les bras aux multiples programmes vous feront tourner dans tous les sens, le Tagada Mexicana dans lequel on vous met au défi de garder votre équilibre et l’UFO qui vous fera voler grâce à une force centrifuge impressionnante de 5G. C’est aussi le retour de la Bungee Katapult !

Des attractions et activités familiales seront également présentes telles que les montagnes russes ou la pêche aux canards.

Les exposants

Chaque jour vous pourrez rencontrer divers exposants en plein air dans les domaines suivants :

Mécanique et équipements

Espaces Verts & allée du marché

Animaux & matériels agricoles

À l’intérieur on retrouvera aussi quelques exposants tels que :

Artisans du monde, Hall d’accueil

Ameublement, Hall B1

La restauration sur la Foire comtoise

Le restaurant et pub « The Mayfair » installé dans le Palais des Congrès, Hall E, proposera chaque jour diverses spécialités des différents pays.

Dans les Hall C et Hall D1-D2, les produits locaux sont mis à l’honneur dans des points de restauration typiques de nos régions.

Exposition “Titanic : l’histoire d’un géant”

À ne pas manquer, une reconstitution faite à partir de la collection unique et privée de Pascal HENNEBERT, de ce que fut son incroyable histoire, la tragédie et le mystère de ce naufrage dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord. Une exposition inédite et riche de nombreux documents, maquettes, films et objets !

Palais des Congrès – Mezzanine

Les animations agricoles

Découvrez la mini-ferme pédagogique, l’une des nombreuses animations pour les petits comme les grands pour mieux comprendre l'univers agricole tout en s'amusant.

Village agricole -Plein Air

Tous les jours

Le CDOS25 et la foire olympique

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Doubs informe sur les pratiques sportives de façon ludique, à l’approche des Jeux Olympiques 2024.

Espace Plein Air

Nouveau ! Les ateliers de survie

« Savoir faire + avec - » propose des ateliers de 15-20 min pour apprendre diverses techniques de survie.

Espace Plein Air

Kangourou Kids

Profitez d’un service gratuit de garde d’enfants permettant aux parents de prendre leur temps pour visiter les 110 000 m2 de la Foire Comtoise !

Tous les jours de 14h à 18h

Infos +

Foire Comtoise 2024

Horaires d’ouverture

De 10h à 23h*, sauf les 5 & 6 mai de 10h à 20h et le 12 mai de 10h à 19h.

*Fermeture des halls Habitat et Ameublement à 21h en nocturne

Accès par toutes les entrées (sauf : n°2 St Ferjeux et n°3 Mouras, fermées à 21h en nocturne)

Entrée gratuite

Lundi 6 et mardi 7 mai jusqu’à 13h30

Pour les moins de 6 ans

Samedi 4 mai ou samedi 11 mai pour les porteurs de la Carte Avantages Jeunes, sur présentation du coupon.

Jeudi 9 mai à partir de 19h sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.

Tarifs d’entrée

Tarif normal : 6 €

Tarif réduit** : 5 €

**12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap. (sur présentation d’un justificatif)

Tarif enfant (6/11 ans) accompagné d’un adulte : 3 €

Prévente sur notre billetterie en ligne tickets.micropolis.fr

Pas d’attente en caisse !

Tarif « Car » pour les usagers des lignes Mobigo LR201 et LR202 effectuant un trajet dans le sens Vesoul > Besançon : 4,50€ (sur présentation d’un ticket unitaire Mobigo à 1,50€ acheté le jour-même)

Les +

Bon plan Pass Ginko / Foire Comtoise

Simplifiez-vous la vie avec l’offre Ginko à 6 €***

Pour un ticket journée + 1 entrée à la Foire (valable 24h à compter de la validation dans. les bus / tram et/ou à la Foire, pour des trajets illimités sur le réseau)

Disponible dans tous les canaux de vente Ginko (hors conducteur)

Rechargeable sur les cartes souples (***coût du support en sus 0,20€)

Déjà abonné ?

Votre entrée à 4,50 €, sur présentation de votre carte d’abonné aux caisses de la Foire !