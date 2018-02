Trois policiers blessés par l'auteur d'un rodéo dans le quartier Montrapon

Malgré l'évidence des faits, le jeune homme a nié avoir blessé les policiers lors de son interpellation ce samedi après-midi dans le quartier Montrapon à Besançon. Lorsque les policiers abordent le jeune homme à moto, il refuse d'obtempérer et s'échappe. Les forces de l'ordre réussissent à l'acculer dans une voie sans issue.

Ils sortent du véhicule, mais le jeune homme ne trouve pas d'autres solutions que foncer sur eux avec son engin. Deux seront blessés à la cheville et au poignet. Un troisième réussit à interpeller le jeune homme récalcitrant qui le blesse également. Résultats des ITT (interruption temporaire de travail) de deux, six et dix jours pour des blessures au poignet à la cheville et au pouce.

Placé en garde à vue au commissariat de Besançon, le jeune homme a nié les faits et a été présenté à un juge pour enfant. L'adolescent, connu des forces de l'ordre, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une décision de justice.