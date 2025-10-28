11 novembre : les jours de collecte des déchets modifiés dans le Grand Besançon

A noter :
- Les collectes habituellement prévues le mardi sont reportées au mercredi 12 novembre
- Les collectes habituellement prévues le mercredi sont reportées au jeudi 13 novembre
- Les collectes habituellement prévues le jeudi sont reportées au vendredi 14 novembre
- Les collectes habituellement prévues le vendredi sont reportées au samedi 15 novembre
Pour rappel : L’horaire de passage de la benne peut être modifié. Les bacs à déchets ménagers doivent être systématiquement présentés pour 4h30 le jour de la collecte.
- Le calendrier de collecte est disponible sur le site www.grandbesancon.fr