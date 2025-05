3.200 pots de cancoillotte et 1.930 de morbiers fabriquées par an dans les Enil de Bourgogne-Franche-Comté

Quoi de neuf ? • Cette année, nos écoles franchissent un cap historique : 175 ans d'expertise au niveau national avec notre marque Pigier, 25 ans d'ancrage local pour l’ESTM et 10 ans pour Pigier Besançon. Depuis des générations, nous formons des jeunes et moins jeunes qui deviennent des professionnels accomplis. D’ailleurs c’est plus de 500 nouveaux étudiants en alternance qui nous rejoignent chaque année pour combiner formation et expérience professionnelle pour ainsi construire leur carrière future.