6e marathon Hacking health à Besançon : 300 participants prêts à relever 20 nouveaux défis

Hacking Health Besançon, événement co-organisé par Grand Besançon Métropole, le CHU de Besançon, l’Université de Franche-Comté et la Fondation FC’Innov s’apprête à relever 20 nouveaux défis. Pas moins de 300 personnes sont attendus du 14 au 16 octobre 2022 à l'UFR Santé.

Le marathon d’innovation ouverte en santé accueillera plus de 300 participants, coachs, facilitateurs et partenaires, qui vont unir leurs efforts pour trouver en 48 heures chrono la meilleure solution possible à toutes ces problématiques répondant à des besoins quotidiens de soignants, patients ou personnes en situation de handicap.

Plus grand Hackathon en santé de la région, il accueillera une nouvelle fois des talents issus des meilleures écoles et d’entreprises innovantes de Bourgogne-Franche-Comté et au-delà. Cette année, un partenariat avec la Graduate School EIPHI permet à 25 étudiants étrangers qui effectuent leur master ou leur doctorat en Bourgogne-Franche-Comté de participer à ce 6e marathon d’innovation.

Une grand variété de projets

De nombreux défis techniques attendent les participants : de la création d’un exosquelette de la jambe pour les personnes souffrant d’arthrose, à celle d’un electrolarynx "main libres", en passant par des garrots intégrés aux tenues de combat des militaires, un système permettant de détecter les veines beaucoup plus facilement, ou encore une peluche qui réagirait comme un chat et pourrait interagir avec des personnes âgées en Ehpad…

Tous sont accompagnés d’une vidéo d’une minute qui permet de mieux comprendre la problématique présentée.

Infos +

Tous les défis sont visibles sur le site de l’événement : www.hh-besancon.fr

(Communiqué)