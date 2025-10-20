À Besançon, il est surpris à vive allure au volant d’une voiture déclarée volée par son employeur

Dans l’après-midi du 16 octobre 2025, les motards de la brigade motorisée de sécurité routière ont interpellé un homme alors qu’il circulait à vive allure et avec un permis non valide dans le quartier des Clairs soleils de Besançon.

Durant le contrôle, les agents se sont aperçus que le véhicule était une voiture de société signalée volée. L’homme, en situation irrégulière sur le territoire français, conduisait également avec un permis algérien non valide en France.

Interpellé et placé en garde à vue, l’individu âgé de 36 ans a déclaré être employé par l'entreprise propriétaire du véhicule et qu’il se déplaçait avec celle-ci dans plusieurs départements. À chaque fois l’hébergement ainsi qu’un véhicule était prévu par son employeur. Il a indiqué aux policiers ne pas être informé que le véhicule avait été déclaré volé. Il a cependant reconnu le fait de ne pas avoir le droit de conduire en France mais a indiqué "ne pas avoir le choix".

La société confirme le vol de voiture

Contacté par les policiers, le responsable de la société oeuvrant dans le domaine de la fibre optique, a expliqué quant à lui que l'employé n'avait pas rendu le véhicule malgré la demande qui lui avait été faite et qu’il gardait la voiture en exigeant le paiement d'un travail qu'il prétendait avoir effectué.

À l'issue de la garde à vue, le suspect a été remis en liberté et s’est vu notifier une convocation devant le délégué du procureur pour une ordonnance pénale, concernant la conduite malgré un défaut de permis. Une OQTF lui a également été délivrée.

La police a précisé que "l'enquête se poursuit pour les faits de recel de vol en la forme préliminaire".