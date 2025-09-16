À Besançon, le concours Talents des Cités valorise l’énergie entrepreneuriale des quartiers

La cérémonie s’est déroulée en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille, de la deuxième vice-présidente de Région Nabia Hakkar-Boyer et d’Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole.
Le palmarès décerné a reflété la diversité des projets. Le jury a distingué quatre lauréats aux parcours inspirants :
- 1er prix Création : Sos Karpet – Flavie Giraud : entreprise de nettoyage de tissu et d’ameublement à domicile.
- 1er prix Jeunes pousses : Lestorytellers – Moundor Sene : société de production audiovisuelle.
- 2e prix toutes catégories confondues : Aline Chagué, psychopraticienne spécialisée en dépression et addictions.
- Prix Coup de Cœur : Akolad Solutions – Jérôme Varini : expert des projets numériques dits "impossibles".
"Talents des Cités est bien plus qu’un concours : c’est un tremplin pour révéler des parcours inspirants et encourager l’innovation au cœur de nos territoires" a souligné Hinda Mehri, cheffe de projets CitésLab.
À propos du concours Talents des Cités
- Créé en 2002, le concours Talents des Cités récompense chaque année des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Porté par BGE et soutenu par de nombreux partenaires, il valorise des initiatives créatrices d’emploi, de lien social et de dynamisme économique.