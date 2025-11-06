À Besançon, le Néon comtois met l’art(isanat) en lumière

Maxime Sutter est fabricant de décorations lumineuses d'intérieur en néon-led à Besançon. Depuis son atelier situé à Hop hop hop, il confectionne des modèles originaux mais également des projets sur-mesure à destination des particuliers et des professionnels. De nombreux professionnels ont notamment déjà fait appel à ses services pour mettre en lumière leurs projets. Il commercialise ses réalisations conçues à Besançon depuis son site internet Le Néon comtois .

Également graphiste en indépendant, Maxime est parvenu à combiner deux savoir-faire : le graphisme et l’artisanat dans son activité. Depuis un an, après s’être fait dérober le nom de son entreprise, il développe, fabrique et commercialise sous sa nouvelle identité Le Néon Comtois, des fabrications artisanales en néon led sur-mesure pour la décoration d’intérieur.

C’est une proposition "d’atelier volant" à Hop hop hop qui a permis au graphiste de développer cette seconde activité professionnelle. L’association lui mettant à disposition un atelier pendant deux mois qui lui a ainsi permis de démarrer son activité et de "développer la technique", nous explique Maxime. Pour mettre à profit cet essai, il s’était fixé un challenge à la fin des deux mois : "j’avais pris un stand à Ludinam pour exposer". Le salon s’est par la suite bien passé et l’artisan a ainsi pu commencer à prendre des contacts pour développer son entreprise. À terme, le Bisontin prévoit d’arrêter son activité de graphiste pour se consacrer uniquement aux néons.

Des modèles originaux au "sur mesure"

Pour chaque commande, Maxime commence par concevoir sur ordinateur le modèle, cela lui permet notamment de calculer la longueur nécessaire de leds. Puis, il découpe la plaque de plexiglass au Fab lab des fabriques du Grand Besançon. Enfin, dans son atelier il positionne, découpe et reconnecte les rubans leds pour former le dessin final. Le néon led a pour avantage de "consommer moins, de chauffer peu" et de "tenir très longtemps" résume Maxime.

S’il réalise des néons avec des modèles originaux bien connus du grand public comme des Stitch pour les enfants, ou encore des personnages de mangas, c’est surtout les projets spécifiques qui intéressent Maxime et plaisent aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. La plupart de ses commandes concernent d’ailleurs des demandes "sur-mesure". Parmi les plus originales, le Bisontin a déjà dû créer des mots ou phrases contenant des "petits noms d’oiseaux" ou encore le visuel "d'un stéthoscope".

Pour un aspect plus "naturel", rustique ou encore plus "cocooning", les néons peuvent également être réalisés sur une plaque de bois plutôt que sur un plexiglass. La réalisation peut ainsi être proposée en version murale ou sur pied.

Se démarquer grâce à une déco qui attire l'oeil

Chaque commande est livrée avec un bouton variateur de lumière, des supports de fixation et, en option, une télécommande. Pour les professionnels, Maxime Sutter garantit l’étude d’installation du néon.

Ce qui plaît à l’artisan dans ce type de métier c’est son "absence de routine". Il intervient dans plusieurs lieux pour "donner un style une ambiance à la pièce" avec ses néons. Les marques font notamment appel à lui pour "se démarquer" grâce à un type de décoration "très instagrammable" ou tout simplement pour se rendre davantage visible "comme avec une enseigne… mais en plus cool" selon Maxime.

Parmi les nouveautés à venir, l’artisan veut développer davantage les créations en bois. Il teste également de plus petits formats afin de présenter ces créations lors du marché de Noël d’Hop hop hop où il tiendra un stand les 13 et 14 décembre 2025.

Le Néon Comtois