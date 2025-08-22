À Besançon, les cigognes font halte dans le quartier de Montrapon

Après une première observation le 10 août dernier , une autre lectrice de maCommune.info a pu immortaliser quelques cigognes venues faire une pause dans le quartier de Montrapon à Besançon dans la soirée du 21 août 2025 avant de reprendre leur route pour le Sud. Sandra a partagé ses clichés avec nous.

Sandra a pu observer trois volatiles venus faire une halte au sommet d’un arbre dans le quartier de Montrapon à Besançon et deux autres stationnés non loin sur le toit d’un immeuble. Les oiseaux sont restés sur le secteur de 19h à au moins minuit avant de reprendre leur route.

Les espèces observées ont déjà probablement débuté leur migration vers le Sud pour y trouver leurs zones d’hivernage. Généralement, elles atteignent leur destination entre septembre et octobre. Levez les yeux, il ne serait pas rare d’apercevoir d’autres cigognes dans le ciel bisontin ces prochains jours !