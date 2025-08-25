À Besançon, une grande collecte de sang ce vendredi à la Rodia

"Cette opération solidaire permet de répondre aux besoins quotidiens en produits sanguins, indispensables pour soigner les patients. Près de 120 rendez-vous sont proposés lors de cette collecte, ouverte à tous les donneurs, réguliers comme nouveaux", précise l’EFS.
Les donneurs sont invités à réserver leur créneau dès maintenant afin de contribuer à cet élan de solidarité sur le site dondesang.fr ou sur l’appli Don de sang. Frédéric Pacoud, Président de l’EFS, à la rencontre des équipes et des donneurs
- Il est possible de prendre rendez-vous ici : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/137705/sang
Où donner son sang au cours de l’année ?
Il est possible de donner son sang :
- Maison du don de Besançon, (Hauts-du-Chazal, contrebas du CHU Minjoz) : ouverte du lundi au samedi.
Réservez votre don de sang dès maintenant.
- Tous les autres lieux de dons de l’agglomération sont sur le site ou l’appli Don de sang.
Donner son sang, ça se prépare !
1. Vérifier que l’on peut donner grâce au questionnaire en ligne
2. Réserver le créneau de son choix, même au dernier moment, avant de se présenter en collecte
3. Se munir d’une pièce d’identité avec photo, ne pas être à jeun et se sentir en forme