À Besançon, une grande collecte de sang ce vendredi à la Rodia

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Pour la 2e année consécutive, une collecte de sang est organisée par l’Etablissement français du sang à la Rodia de Besançon le vendredi 29 août 2025 de 14h00 à 18h00. Le président de l’EFS, Frédéric Pacoud, en déplacement dans la région sera présent en début d’après-midi pour échanger avec les équipes de l’EFS, les bénévoles et les donneurs.

"Cette opération solidaire permet de répondre aux besoins quotidiens en produits sanguins, indispensables pour soigner les patients. Près de 120 rendez-vous sont proposés lors de cette collecte, ouverte à tous les donneurs, réguliers comme nouveaux", précise l’EFS.

Les donneurs sont invités à réserver leur créneau dès maintenant afin de contribuer à cet élan de solidarité sur le site dondesang.fr ou sur l’appli Don de sang. Frédéric Pacoud, Président de l’EFS, à la rencontre des équipes et des donneurs

Il est possible de prendre rendez-vous ici : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/137705/sang

Où donner son sang au cours de l’année ?

Il est possible de donner son sang :

Maison du don de Besançon, (Hauts-du-Chazal, contrebas du CHU Minjoz) : ouverte du lundi au samedi.

Réservez votre don de sang dès maintenant.

Tous les autres lieux de dons de l’agglomération sont sur le site ou l’appli Don de sang.

Donner son sang, ça se prépare !

1. Vérifier que l’on peut donner grâce au questionnaire en ligne

2. Réserver le créneau de son choix, même au dernier moment, avant de se présenter en collecte

3. Se munir d’une pièce d’identité avec photo, ne pas être à jeun et se sentir en forme