Mardi 6 Janvier 2026
Dijon
Justice

A Dijon, le procÃ¨s d'un "malentendu" entre agriculteurs et OFB

PubliÃ© le 06/01/2026 - 17:00
Mis Ã  jour le 06/01/2026 - 17:36

"VolontÃ© d'acharnement" ou "ressenti infondÃ©" : un responsable du syndicat agricole FDSEA a comparu mardi 6 janvier 2026 Ã  Dijon pour avoir taguÃ© sur la faÃ§ade de l'Office franÃ§ais de la biodiversitÃ© (OFB) les prÃ©noms d'agents Ã  qui il reprochait de monter des "dossiers Ã  charge".

"C'est un gros malentendu. Le ressenti des agriculteurs, qui se sentent persÃ©cutÃ©s, est infondÃ©", a rÃ©sumÃ© la procureure Marie-Pierre Bouhey, en requÃ©rant devant le tribunal correctionnel de Dijon une amende de 200 euros contre ClÃ©ment Babouillard, 40 ans, prÃ©sident du puissant syndicat agricole FDSEA dans le canton de Baigneux-les-Juifs (CÃ´te d'Or).

Dans un procÃ¨s symptomatique des tensions entre OFB et monde paysan, l'agriculteur Ã©tait jugÃ© pour avoir taguÃ© les prÃ©noms de deux agents de l'OFB de Montbard (CÃ´te d'Or) sur la faÃ§ade de l'Office, accolÃ©s au mot "mutation", lors d'une manifestation qui avait rÃ©uni 300 agriculteurs le 30 janvier 2024.

"Ces agents stigmatisent les agriculteurs", s'est-il dÃ©fendu, Ã©voquant des "dossiers Ã  charge et faux" contre des exploitants. "On ne peut pas accepter cette volontÃ© d'acharnement", a-t-il dit Ã  la barre, assurant que, "jamais", il ne s'en serait pris "personnellement" aux agents.

Un "acharnement" selon l'avocate

Son avocate, Anne Gislain, a elle aussi dÃ©noncÃ© un "acharnement" de certains agents de l'OFB, Ã©voquant deux dossiers oÃ¹ elle avait dÃ» "batailler" pour qu'ils soient classÃ©s sans suite aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© montÃ©s par l'Office. A l'entrÃ©e du tribunal, une poignÃ©e d'agriculteurs Ã©taient venus soutenir leur collÃ¨gue, entre deux blocages d'autoroute. "Ca fait depuis plusieurs annÃ©es qu'il y a des soucis. C'est de l'excÃ¨s de zÃ¨le", a dÃ©clarÃ© Ã  l'AFP Antoine CarrÃ©, prÃ©sident de la FDSEA CÃ´te d'Or.

"L'OFB est la police de l'environnement. On ne peut pas dire qu'ils montent des dossiers Ã  charge. S'ils se trompent, il n'y pas de poursuites. C'est le parquet qui dÃ©cide", a assurÃ© la procureure. "Les agents de l'OFB ne sont pas des empÃªcheurs de tourner en rond", a plaidÃ© Laura Abramovitch, l'avocate des parties civiles (les agents et l'OFB). "Ils sont lÃ  pour empÃªcher la pollution et protÃ©ger la santÃ© des agriculteurs et de leurs enfants", a-t-elle ajoutÃ©.

"On jette en pÃ¢ture des agents publics", a-t-elle estimÃ©, dÃ©nonÃ§ant un "deux poids-deux mesures" entre des "militants environnementaux condamnÃ©s Ã  six mois avec sursis quand ils sont interpellÃ©s dans une manifestation" et des agriculteurs comme M. Babouillard contre lequel est requis 200 euros d'amende.

Le jugement a Ã©tÃ© mis en dÃ©libÃ©rÃ© au 5 fÃ©vrier.

(Source AFP)

PubliÃ© le 6 janvier Ã  17h00 par HÃ©lÃ¨ne L.
