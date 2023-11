Fêtes de fin d’année : à partir de quand les magasins ouvriront-ils le dimanche à Besançon ?

Afin de faciliter le shopping des fêtes, plusieurs enseignes bisontines ont prévu d’ouvrir leurs portes plusieurs dimanches avant Noël. Si du coté de la galerie commerciale Chateaufarine le coup d’envoi est donné le 3 décembre, la plupart des commerces du centre-ville pourraient patienter encore un peu jusqu’au 10 décembre... On fait le point.

Déjà annoncé sur son site internet, la galerie commerciale Chateaufarine sera ouverte les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2023. En revanche elle restera fermée le dimanche entre Noêl et nouvel an c’est-à-dire le 31 décembre 2023. Cela ne concerne pas l’Intermarché, ouvert tous les dimanches jusqu’à 12h30.

Même constat du côté de la galerie commerciale d’École-Valentin qui cale ses ouvertures sur ceux du magasin Carrefour. Les boutiques seront donc accessibles toute la journée des dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2023.

Et au centre-ville ?

Dans le centre-ville bisontin les ouvertures se feront "au bon vouloir des commerçants et de leur activité" nous signale l’Union des commerçants de Besançon. Selon un récent sondage de l’UCB, ils seront quelques commerces à ouvrir leurs portes dès ce dimanche 3 décembre 2023, même si la plupart d’entre eux préféreront attendre le dimanche 10 décembre pour ouvrir toute la journée.

En dehors de certaines enseignes alimentaires, les commerces ouverts le 31 décembre seront en revanche peu nombreux.