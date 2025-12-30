Mardi 30 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Social

À Planoise, une mobilisation en soutien au peuple palestinien

Publié le 30/12/2025 - 10:08
Mis à jour le 30/12/2025 - 10:08

Un rassemblement est organisé ce samedi 3 janvier 2026 à 14h30 place de l’Europe dans le quartier de Planoise à Besançon.

Archives © Alexane Alfaro
Archives © Alexane Alfaro

Dans le cadre de l’appel du collectif Palestine Amitié et de citoyens engagés pour la défense du peuple palestinien, une mobilisation se tiendra ce samedi. L’appel intervient alors que plusieurs organisations s’inquiètent de la situation humanitaire dans la bande de Gaza malgré un cessez-le-feu.

Pour rappel, l’ONU a qualifié la situation sanitaire de “catastrophique”, alors que “moins de la moitié des hôpitaux de la bande de Gaza et un peu plus d’un tiers des cliniques fonctionnent à peine”.

Les structures encore actives sont débordées, tandis que “plus de la moitié des médicaments essentiels et les deux tiers des autres fournitures médicales sont en rupture de stock”.

gaza palestine

Publié le 30 décembre à 10h08 par Hélène L.
