Vendredi 22 Août 2025
Port-sur-Saône
Education Social

À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Publié le 22/08/2025 - 16:52
Mis à jour le 22/08/2025 - 16:30

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales. 

Illustration. © pexels-helena-lopes
© Alexane Alfaro
1/2 - Illustration. © pexels-helena-lopes
2/2 - © Alexane Alfaro

L’objectif de l’événement est "de renforcer l’engagement collectif en faveur de la jeunesse et de valoriser les dynamiques territoriales portées par les acteurs locaux" précise la préfecture de la Haute-Saône dans son communiqué.

Programme de la journée :

  • Pitchs collaboratifs : présentation de projets innovants et inspirants.
  • Espaces d’échanges : mise en relation et création de synergies entre acteurs engagés pour la jeunesse.

Les participants pourront notamment :

  • Découvrir les dispositifs d’accompagnement existants dans les domaines de la formation, de l’emploi, de l’insertion, de la santé, de la culture et du logement ;
  • S’approprier les appels à projets nationaux et territoriaux ;
  • Créer des liens entre décideurs locaux et partenaires autour de préoccupations partagées.

Informations pratiques

jeunes jeunesse préfecture de la haute-saône

Publié le 22 aout à 16h52 par Elodie Retrouvey
