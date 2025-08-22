À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales.

L’objectif de l’événement est "de renforcer l’engagement collectif en faveur de la jeunesse et de valoriser les dynamiques territoriales portées par les acteurs locaux" précise la préfecture de la Haute-Saône dans son communiqué.

Programme de la journée :

Pitchs collaboratifs : présentation de projets innovants et inspirants.

Espaces d’échanges : mise en relation et création de synergies entre acteurs engagés pour la jeunesse.

Les participants pourront notamment :

Découvrir les dispositifs d’accompagnement existants dans les domaines de la formation, de l’emploi, de l’insertion, de la santé, de la culture et du logement ;

S’approprier les appels à projets nationaux et territoriaux ;

Créer des liens entre décideurs locaux et partenaires autour de préoccupations partagées.

Informations pratiques