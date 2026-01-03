Samedi 3 Janvier 2026
Besançon
Société

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?

Publié le 03/01/2026 - 18:00
Mis à jour le 29/12/2025 - 12:07

Suite aux annonces du chef de l’Etat concernant la mise en place d’un nouveau service national volontaire, le CIRFA annonce qu’il pourra accueillir les volontariats pour ce cursus à partir du 12 janvier 2026.

© Élodie R.
© Élodie R.

L’engagement s’étend sur une durée de 10 mois rémunérés à hauteur de 790 euros, cumulable avec la prime d’activité. 21 jours de permission seront autorisés. Le jeune pourra occuper un emploi à la défense militaire des 10 domaines d’emploi qu’offre l’armé de l’Air et de l’Espace.

"Après un mois de formation militaire, les volontaires serviront neuf mois sur le territoire national, en métropole comme en outre-mer. Ils n’iront pas en opération extérieure, ni en zone de conflit", peut-on lire sur le site internet du service-public.fr.

"En fonction de vos souhaits et des diplômes acquis dans le civil, vous accéderez soit au statut de -"volontaire militaire du rang"- soit au statut de "-volontaire aspirant"-. Votre statut vous permettra d'accéder à certains grades qui détermineront vos responsabilités et votre rémunération", nous est-il précisé dans un communiqué.

À l'issue de cet engagement, les jeunes auront soit la possibilité d'intégrer l'armée de l'Air et de l'Espace via un engagement dans l'armée d'active, soit la réserve opérationnelle, ou retourner à la vie civile.

Quelles sont les conditions d’admission ?

  • Etre de nationalité française (niveau CAP à BAC +5) ;
  • Avec ou sans expérience professionnelle ;
  • Âgé(e) de 18 à 25 ans;
  • Ayant effectué sa JDC ou son SNU ;
  • Présentant les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

armée armée de l'Air et de l'Espace cirfa service national volontaire

Publié le 3 janvier à 18h00 par Hélène L.
