Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Pour les associations mobilisées, ce nouvel accident illustre un problème ancien. Le Collectif des Riverains et Usagers de la RN 19 rappelle qu’il milite "depuis longtemps" pour la création d’une déviation concernant les villages d’Amblans, Pomoy et Genevreuille, via la construction d'une route "rapide et sécuritaire" entre Lure et Vesoul".

Le Comité de Vigilance 70 (CV 70) affirme également participer "depuis longtemps" aux actions menées pour obtenir la réalisation des travaux sur cette portion de la RN 19, qualifiée dans le communiqué de "dangereuse".

Ces associations jugent indispensable de passer enfin "des promesses et des paroles aux actes".

Une circulation accrue et des infrastructures “inadaptées”

Les organisations alertent aussi sur les conséquences de la diminution des services publics dans le département. Selon elles, "la disparition de nombres de services publics génère une augmentation de la circulation routière". À cette évolution du trafic s’ajoutent, toujours selon le communiqué, "des infrastructures dangereuses et inadaptées" qui renforcent "l’isolement et des fractures dans la société".

Un rassemblement prévu le 22 novembre

Pour maintenir la pression et réunir habitants et partenaires concernés, le CV 70 annonce un temps de mobilisation. Un rassemblement est prévu au rond point d’Amblans samedi 22 novembre 2025 à 10 heures.